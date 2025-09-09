Alexandru Bălan ar fi racolat studenți basarabeni, aflați în România. Ministrul Apărării: „Foştii lui informatori”

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Şalaru, susține că Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii din Moldova, acuzat că a vândut secretele de stat ale României către KGB-ul din Belarus, ar fi racolat studenți basarabeni aflați la studii în România, după anul 2000, transmite Antena 3.

Anatol Șalaru a declarat că fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Bălan, ar fi racolat studenți basarabeni care își făceau studiile în România.

„Alexandru Bălan s-a ocupat o bună parte din cariera lui de racolarea studenţilor basarabeni care îşi făceau studiile în România. Şi aş vrea să-i întreb pe unii studenţi, de exemplu, pe deputatul AUR, Valeriu Munteanu, de câţi ani îl cunoaşte pe Alexandru Bălan şi care a fost relaţia lui din tinereţe, din studenţie. Şi, probabil, că Alexandru Bălan a încercat să se reconecteze la foştii lui informatori, pe care-i are azi în România”, a spus Anatol Şalaru pentru sursa menționată.

Anatol Șalaru a precizat că fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, ar fi căutat să-și formeze informatori printre studenții basarabeni aflați în România, începând cu anul 2000.

„El s-a ocupat de racolarea din anii 2000. S-a ocupat de racolarea studenţilor basarabeni care îşi făceau studiile în România. Câţi a racolat? Câţi au acceptat să colaboreze cu el? Noi nu ştim! Dar ştim că s-a cunoscut foarte bine cu acest deputat. Eu nu spun că deputatul AUR Valeriu Munteanu este spion FSB sau KGB ori Belarus, dar a existat o relaţie între ei. Iar fratele lui Valeriu Munteanu, Ruslan Munteanu, care a fost şi el vice-director la SIS, a fost mâna dreaptă a acestui Alexandru Bălan. A avut o relaţie foarte apropiată (n.r.: Ruslan Munteanu cu Alexandru Bălan) în cadrul SIS-ului”, a mai precizat Anatol Șalaru.

Fostul ministru al Apărării a precizat că motivul pentru care România a devenit o țintă pentru Rusia este faptul că este o țară NATO, pe teritoriul căreia se află baze militare străine.

„Şi, probabil că, datorită faptului că el, în ultimii ani, a circulat foarte des în Ucraina, a participat la nenumărate conferinţe din Ucraina, făcea live-uri din centrul Kievului, din alte oraşe ucrainene, se lăuda cu relaţiile lui din Ucraina.

Probabil că serviciile secrete ruseşti au avut nevoie de cunoştinţele lui din Ucraina, de cunoştinţele lui din România, fiindcă România este o ţară NATO, cu bazele militare străine, care prezintă un interes foarte mare pentru Rusia. Şi, inclusiv, informaţii despre Republica Moldova”.

Drept la replică | Valeriu Munteanu, deputat AUR: „Nu l-am cunoscut pe Alexandru Bălan”

„Precizări necesare pentru corecta informare a publicului:

1. Nu l-am cunoscut niciodată pe domnul Alexandru Bălan. Nu am discutat vreodată cu acesta și nu am avut nicio interacțiune, directă sau indirectă, cu persoana sa.

2. Nu am interferat niciodată în activitatea profesională a fratelui meu, Ruslan Munteanu, pe durata mandatului său la Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS). Am respectat și respect în continuare legea, principiile de separare a atribuțiilor și regulile privind păstrarea secretului profesional.

3. Afirmația potrivit căreia fratele meu ar fi fost „mâna dreaptă” a lui Alexandru Bălan este o invenție fără suport factual, menită să alimenteze o campanie de denigrare împotriva AUR și a

liderilor săi. În trecut, același Anatol Șalaru a lansat acuzații similare, niciodată probate, și la adresa președintelui AUR, George Simion.

4. Datele oficiale contrazic aceste fabulații:

– Ruslan Munteanu a fost numit director adjunct al SIS în octombrie 2015, prin decretul președintelui Nicolae Timofti;

– Alexandru Bălan a fost numit director adjunct al SIS abia în martie 2016.

Rezultă limpede că Ruslan Munteanu a fost promovat înaintea lui Bălan, deci este absurd să se vorbească despre un „mentor” sau o „mână dreaptă”.

5. În acest context, întrebarea legitimă este cine l-a propus pe Alexandru Bălan pentru funcția de director adjunct al SIS. Solicit public ca fostul președinte Nicolae Timofti să clarifice cine i-a

înaintat propunerea și care a fost rolul fostului director SIS, Mihai Bălan, în această procedură”, a transmis Valeriu Munteanu.

