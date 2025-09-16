Alexandru Chirilă explică la Pastila Financiară care este cea mai simplă metodă de a genera venituri PASIVE: „Sunt investiții cu venit fix”

Piața imobiliară traversează o perioadă incertă și s-ar putea confrunta cu o scădere accentuată la începutul anului viitor, avertizează Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară” cu Adrian Artene. În acest context, el recomandă investitorilor să se orienteze către obligațiuni, pe care le consideră o soluție sigură și avantajoasă pentru venit pasiv. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Pentru cetățeanul de rând care nu vrea să facă eforturi în a se educa, cea mai simplă variantă este dată de obligațiuni. Obligațiunile sunt extrem de interesante pentru investitori, mai ales în ciclurile de creștere a dobânzilor de referință. Obligațiunile și depozitele bancare sunt investiții cu venit fix.”, a precizat Chirilă.

Acesta a explicat că spre deosebire de depozitele bancare, unde dobânda este impozabilă, în cazul obligațiunilor situația se schimbă. Chirilă a sublinit, de asemenea, și nivelul atractiv al dobânzilor anuale.