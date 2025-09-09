Prima pagină » Actualitate » Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”

Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”, despre diferențele dintre PFA și SRL: „Scopul este de a construi o afacere mare, cu angajați”

09 sept. 2025, 12:07, Actualitate
Anul 2026 va aduce noi schimbări importante în fiscalitatea românească: dividendele vor fi impozitate cu 16%, plafoanele pentru CASS urmează să crească, iar diferențele dintre un PFA și un SRL nu mai sunt atât de clare ca altădată.

Pentru sute de mii de români care visează la propria afacere, dilema rămâne: care este alegerea mai bună?

Alexandru Chirilă: „Scenariu cu marjă mică, volum mare”

În cel mai recent episod al podcastului „Pastila Financiară”, jurnalistul Adrian Artene și finanțistul Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, au analizat cifre concrete și au comparat cele două forme de organizare. Concluzia lor: decizia nu este doar fiscală, ci ține de o strategie și planuri pe termen lung pe care fiecare le are.

Pentru a înțelege diferențele, Chirilă a adus un exemplu simplu: venituri de 200.000 de lei, cu o marjă mică și costuri de 85% (170.000 lei). Profitul rămas ar fi de doar 30.000 lei.

„Mai avem un scenariu cu marjă mică, volum mare. Asta înseamnă că voi avea costuri mai mari. În cazul nostru am ales niște costuri de 85%, adică 170.000 de lei. Profitul ar fi de doar 30.000 de lei. În caza unui PFA aș plăti CAS 25% la 12 salarii minime, CAS 10%, impozit pe venit, rezultând într-un final un total de 16.986, efectiv din profit 56,6%.

În cazul SRL-ului, aș avea 1% din 200.000 de lei. Profitul după impozit ar fi de 28.000 de lei. Ar mai rămâne de plată un impozit pe dividende de 4.480 de lei. Efectiv, aș aveа de plată 6.480 lei taxe și impozite”.

Concluzia trasă: SRL-ul este forma recomandată, potrivit experților.

Dar diferențele nu se opresc la fiscalitate. Una dintre cele mai importante distincții ține de răspundere juridică.

Iată ce a precizat Alexandru Chirilă: „Există niște diferențe importante de răspundere între cele două forme de organizare juridică.

În cazul PFA-ului, răspunzi cu bunuri personale, în cazul SRL-ului – exact așa se și numește societate cu răspândere limitată. Practic, răspunzi în limita capitalului social, care de cele mai multe ori în România este de 200 de lei. Deci, practic, răspunderea se limitează la 200 de lei.

Pe partea cealaltă, băncile nu oferă credite de dezvoltare, linii de credit pentru PFA-uri. În schimb, SRL-urile sunt finanțabile.

Bineînțeles, în cazul SRL-ului poți lăsa profitul în firmă pentru a dezvolta compania.

Scopul SRL este acela de a construi o afacere mare, cu angajați, care să îți producă venituri. Scopul PFA-ului este mai mult o activitate personală care nu are ca scop lucrativ dezvoltarea, nu știu ce, a corporației. Și poate cel mai mare dezavantaj al PFA-ului este faptul că buzunarul firmei egal buzunarul personal și de multe ori persoana care desfășoară activități uită care cum e buzunarul”.

Emisiunea poate fi urmărită integral, aici, pe YouTube „Mediafax Ro”.

