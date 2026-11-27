Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, organizează vineri, 27 noiembrie, la sediul ministerului, o conferință de presă în care prezintă execuția bugetară la finalul lunii octombrie și raportul privind starea finanțelor publice. Nazare și-a început optimist discursul, întrucât a afirmat fără ezitare că „România se află pe o direcție corectă”, traiectorie confirmată și de reprezentanții Comisiei Europene.

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„Prin acest document, ne propunem să instituim o regulă de transparență înainte de elaborarea bugetului de 2027. Trebuie să prezentăm situația exactă a resurselor și a cheltuielilor statului. Vreau să încep cu o constatare clară, confirmată la nivel european: România se află pe o direcție corectă. Nu înseamnă că drumul este ușor, dar suntem pe direcția corectă”, a transmis ministrul Finanțelor la începutul conferinței de presă.

„Instituim regulă de transparență înainte de adoptarea bugetului pe 2027. România se află pe direcție corectă. Nu înseamnă că drumul este ușor. Am plecat de la deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai mare din UE, iar riscurile erau imediate și severe: suspendarea fondurilor UE, pierderea ratingului, scumpirea accelerată a împrumuturilor. Am redus deficitul la 7,8% în 2025 și execuția la 10 luni arată deficit de 3,92% din PIB, cu 27 miliarde sub anul trecut”, a spus Alexandru Nazare.

„Economia dă semne de revenire”

Ministrul Finanțelor a precizat că ținta de deficit rămâne de 6,2%, dar cu anumite riscuri.

„Am evitat o corecție dură pentru economie. Efortul nu a fost ușor pentru oameni și mediul de afaceri. Economia dă semne de revenire, în trimestrul 3 PIB a crescut cu 2%, cel mai bun ritm semestrial din ultimii 4 ani. Au fost investiții record de 120 miliarde lei. Pentru 2027, prognozele arată revenirea economiei pe creștere”, a mai spus Nazare.

„Marja de manevră pentru bugetul pe anul 2027 este redusă”

Ministrul a precizat că necesarul de împrumut va scădea la 248 miliarde lei în 2027, cu peste 30 de miliarde lei față de anul precedent.

„Am achitat 34 miliarde obligații restante, din 37 miliarde. A doua jumătate care începe cu bugetul pe 2027 cere inteligență decizională și rigoare. România nu își poate permite să oprească procesul de consolidare fiscală. Fereastra pentru ajustare ordonată este deschisă, dar se îngustează. Deficitul pe primele 10 luni este de 3,9% din PIB față de 5,96% anul trecut. Ținta pentru tot anul este de 6,2% în termeni cash și 6% în termeni ESA. Previziunea Comisiei este de 6%.

Marja de manevră pentru bugetul pe anul 2027 este redusă. Bugetul trebuie adoptat înainte de începerea exercițiul bugetar și trebuie să continue reducerea deficitului. Prioritățile sunt reforme structurale care să îmbunătățească colectarea, să prioritizeze investiții. Consecințele amânării ajustării ar fi suportate de economie, populație, companii, servicii publice”, a adăugat Alexandru Nazare.

„România a avut cea mai rapidă recuperare economică la nivel UE în 2024, dar cu multe dezechilibre fiscale. Datoria publică a urcat la 61,9% în august , cu aproximativ 26 puncte procentuale din 2020 încoace”, a mai punctat ministrul Finanțelor.

„Ratingul suveran este pe cea mai joasă treaptă la categoria investment rate. S%P observă ca derapajele economice corespund cu anii electorali. Cadrul fiscal UE adaugă sancțiune severă în caz de eșec”, a avertizat Nazare.

Cereri de 46 de miliarde de lei din partea ministerelor, datorii uriașe către magistrați

Ministrul a semnalat că solicitările din partea ordonatorilor de credite sunt supraestimate.

Raportul făcut de Alexandru Nazare arată o reducere a datoriilor comerciale în anul curent.

Bugetul pe 2027 va porni de la protejarea stabilității fiscale, va fi un un buget cumpătat, fără cheltuirea iresponsabilă a a banului public, a mai spus Alexandru Nazare.

„Se va accelera absorbția de fonduri europene, facem ordine în cheltuielile statului, statul trebuie să dea primul exemplu, susținut prin modernizarea ANAF”, a declarat ministrul Finanțelor.

„Obligații fiscale neachitate: suma totală solicitată de 58 de ordonatori este de 46 miliarde de lei din care 19 miliarde sunt obligații certe. Din cele 19 miliarde de lei, 15 miliarde sunt salarii pentru magistrați”, a precizat Alexandru Nazare.

Ce se întâmplă cu pensiile și salariile

Ministrul a evitat să discute despre majorarea pensiilor și salariilor, spunând că este o discuție legată de buget.

Alexandru Nazare a mai spus că în primele săptămâni din decembrie va ști ce decizii vor fi luate mai departe, inclusiv în ceea ce privește majorarea pensiilor.

Ministrul a explicat că nu poate garanta că se vor majora pensiile, cel puțin momentan.

Portofoliul de investiții publice depășește cu mult capacitatea de finanțare, a mai spus ministrul.

„Finanțarea nerambursabilă din PNRR dispare pentru 2027, dar păstrăm aproape 61% din alocarea 2021-2027, adică 19 miliarde de euro care vor rămâne de utilizat 2027-2029.

Harta privind stocul de obligații pe care le mai avem:

Stocul total de restanțe pentru magistrați este de aproximativ 20,5 miliarde lei, care cuprinde și obligația certă de până acum, dar și sumele incluse în eșalonarea programată pe 2027 – 2029

La energie avem restanțe de 3,5 miliarde lei

Protejăm stabilitatea fiscală și evităm împovărarea economiei. Protejăm investițiile și absorbția fondurilor UE. Facem ordine în cheltuielile statului, nu putem cere eforturi doar de la economie, eliminarea risipei, reformarea companiilor, recuperarea datoriilor, modernizarea ANAF. Orice cheltuială nouă să aibă o sursă de finanțare

România nu are nevoie nici de alarmism, nici de promisiuni fără acoperire, ci de un parteneriat trainic între stat și mediul de afaceri

În cazul magistraților, nu s-au făcut plăți anuale ale tranșelor în 2024 și 2025″, a mai arătat ministrul Finanțelor.

Întrebat dacă a primit reproșuri de la premierul Luca Niculescu sau de la vicepremierul Marian Neacșu pentru că nu s-au găsit bani destinați anumitor cheltuieli, Nazare a răspuns: “Lucrăm foarte bine împreună, nu am primit reproșuri”.