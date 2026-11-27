Un reportaj CBS News avertizează că incidentele tot mai numeroase din Marea Neagră pun în pericol securitatea NATO și pot atrage Alianța în războiul ruso-ucrainean. Marina Română monitorizează permanent zona pentru a identifica dronele, minele și alte resturi periculoase.

Purtătorul de cuvânt al NATO avertizează că incidentele maritime din Marea Neagră s-au înmulțit semnificativ. Dacă în 2025 au fost raportate sub 50 de cazuri, în 2026 numărul a ajuns la 400-500, potrivit colonelului Martin O’Donnell. Acesta consideră că Marea Neagră ar putea avea o importanță strategică mai mare decât Strâmtoarea Ormuz.

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„În 2025, de exemplu, am înregistrat mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai anul acesta vorbim despre 400-500”, a spus acesta pentru CBS News.

Tot mai multe incidente în Marea Neagră

Numărul incidentelor din Marea Neagră a crescut de aproximativ 10 ori, punând în pericol transporturile internaționale de cereale și combustibili. Zona a devenit mai riscantă decât Strâmtoarea Ormuz, unde SUA și Iranul încearcă să impună blocade pentru a exercita presiuni economice. În acest an, cel puțin 40 de persoane au murit în incidente din Marea Neagră, față de 25 în Strâmtoarea Ormuz, potrivit organizațiilor internaționale din domeniul maritim.

Reprezentantul NATO Martin O’Donnell consideră că Marea Neagră are o importanță comparabilă sau chiar mai mare pentru comerțul mondial.

„Aș spune că Marea Neagră este la fel de importantă și, în funcție de persoana cu care discutați, unii ar putea susține că este chiar mai importantă în ceea ce privește comerțul global”, a declarat O’Donnell.

O’Donnell avertizează că perturbarea transporturilor de combustibili și alimente din regiune poate avea efecte globale, inclusiv asupra SUA. Pe de altă parte, incidentele maritime s-au extins și în afara Mării Negre. Ucraina a anunțat că a atacat nave rusești în Finlanda și Libia. România, Bulgaria și Turcia, 3 dintre cele 6state riverane Mării Negre, sunt membre NATO.

Căpitanul Mihai Iordache explică faptul că supravegherea granițelor maritime este diferită de cea terestră, deoarece nu există delimitări fizice vizibile. Marina Română folosește scafandri și drone pentru a detecta muniția neexplodată de pe fundul mării, arată sursa citată.

„Nu avem un gard în Marea Neagră care să arate că aceasta este granița noastră și aceea este granița celeilalte țări”, a spus căpitanul Mihai Iordache.

Tensiunile cresc și pe flancul estic al NATO. Polonia a acuzat Rusia de „provocare intenționată”, după ce rachete de croazieră rusești au ajuns în sud-estul țării. De la începutul invaziei Ucrainei, drone rusești au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al unor state membre NATO. Articolul 5 prevede că un atac asupra unui aliat este considerat un atac împotriva întregii Alianțe.

Purtătorul de cuvânt al NATO afirmă că Alianța este pregătită să acționeze pentru apărare. În schimb, căpitanul Mihai Iordache avertizează că Marina Română nu are suficient personal și echipamente pentru a gestiona numărul tot mai mare de nave și drone. El spune că, față de acum 4 ani, militarii trebuie să fie pregătiți să intervină în cazul a zeci de drone aflate în derivă.

„Nu avem suficienți oameni, personal și echipamente pentru a face față tuturor navelor comerciale și tuturor dronelor pe care le avem. În urmă cu patru ani, eram pregătiți pentru o mină în derivă, iar acum suntem pregătiți pentru zeci de drone în derivă. Așa că presupun că vom fi pregătiți și în viitor, cine știe ce ne va aduce acesta”, a mai spus căpitanul Mihai Iordache.

Sursă foto: Shutterstock / imagine principală realizată cu ajutorul inteligenței artificiale