Raportul promis de Nicuşor Dan pe anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 s-ar putea să nu mai vină niciodată, în forma sa completă care să răspundă la toate întrebările opiniei publice.

Cel puţin aşa rezultă din răspunsul pe care preşdintele l-a dat la întrebarea unui jurnalist, la declaraţiile de la Bruxelles, de vineri.

„Din nou mă întorc ce aduce nou? Adică noi numărăm numărul de pagini sau ne uităm la argumente, pentru că, în continuare, eu spun că acest raport nu aduce nimic față de niște, față de niște întrebări pe care o doamnă jurnalistă foarte bine pregătită, i le-a pus domnului Marian Enache în februarie 2025, față de acea discuție în care, deci, noi am avut o hotărâre a Curții Constituționale de patru pagini, foarte bine motivată, dar după aceea a existat o dezbatere în spațiul public. De ce asta, de ce asta? Și a existat o doamnă jurnalistă care s-a pregătit foarte bine, i-a luat un interviu domnului Marian Enache, în care a pus toate întrebările posibile de în jurul acestei chestiuni. Domnia sa a răspuns și cumva, pe chestiuni de procedură juridică constituțională, în opinia mea, discuția s-a închis”, a răspuns preşedintele.

Nicuşor Dan mai spune că problema anulării alegerilor, în opinia sa, e lămurită.

„Pe chestiunea de finanțare netransparentă, propagandă politică netransparentă, promovare politică netransparentă, fără cod de mandatar, lucrurile erau clare de atunci. Pe chestiunea manipulare digitală, lucrurile s-au lămurit între timp. Deci, chestiunea anulării alegerilor din punct de vedere juridic, în opinia mea, e lămurită. Ce nu este lămurit și ar fi fost bine ca raportul de care eu tot vorbesc să apară mai devreme. Este chestiunea influenței ruse, și nu doar în momentul 24/11/2024, ci de acum 10 ani și până acum. Și aici sunt elemente, în opinia mea, foarte, foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie, și îmi asum responsabilitatea că ar fi fost mai bine ca lucrurile astea să fie deja în spațiul public și evident că îl facem pe influența rusă de 10 ani încoace în România”.

Însă, alegerile nu s-au anulat în România din cauza influenţei ruseşti, ci din cu totul alt motiv.