Fostul premier Victor Ponta a reacționat la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan le-a transmis românilor, de la Bruxelles, că alegerile prezidențiale din 2024 nu au fost anulate din cauza unor interferențe rusești în procesul electoral. Într-o postare publicată vineri, 27 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, Victor Ponta nu s-a ferit să apeleze la cuvinte dure și a afirmat că „de doi ani, toată propaganda Sistemului ne minte și ne prostește cu tupeu”. Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din 2025 – câștigate de Nicușor Dan – susține că noile afirmații ale actualului președinte confirmă exact ceea ce „spuneam noi, toți cei normali la cap: NIET RUȘII”.

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„Credeți că se deșteaptă oamenii sau că propaganda îi duce iar încolonați, ca pe foci?”

„RUȘII, RUȘII!”

De doi ani, toată propaganda Sistemului ne minte și ne prostește cu tupeu! Acum a ieșit „șeful Sistemului” și a spus ce spuneam noi, toți cei normali la cap: NIET RUȘII!

Credeți că se deșteaptă oamenii sau că, data viitoare, propaganda îi duce iar încolonați, ca pe foci?”, a scris Victor Ponta în postarea publicată pe Facebook.

Nicușor Dan: „Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influență rusă”

În timpul conferinței de presă organizate la Bruxelles, Nicușor Dan a afirmat că au existat trei motive pentru care alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate, însă nu în urma unor interferențe venite din partea Federației Ruse, ci din cauza unor nereguli cu privire la organizarea campaniei electorale de către candidatul Călin Georgescu.

„Candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero și, în mod evident, amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea realiza fără mijloace financiare.

Candidatul Georgescu avea materiale promoționale din mai multe surse, niciunul dintre ele marcat.

A fost un al treilea element în decizia Curții Constituționale: folosirea netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor sociale”, a declarat președintele României.

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