Petrișor Peiu lansează un atac la adresa PSD, PNL și USR, pe care le acuză că le-au făcut românilor promisiuni privind majorarea pensiilor și a salariilor, deși cunoșteau constrângerile bugetare generate de creșterea datoriei publice.

Într-o postare pe Facebook, Petrișor Peiu a comentat documentul prezentat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, referitor la obligațiile Guvernului în ceea ce privește cheltuielile cu pensiile și salariile.

”Marea nenorocire a României este minciuna ca armă politică cu efect inepuizabil. Toată lumea freamătă pentru că, ieri, ministrul finanțelor a prezentat un document prin care atrage atenția asupra unui fapt simplu: conform legii în vigoare, guvernul este obligat să păstreze anvelopa cheltuielilor cu salariile și pe cea cu pensiile. Repet, anvelopa, nu nivelul salariilor sau al pensiilor plătite.

Totul are la bază un șir grosolan de minciuni de care partidele care compun regimul Nicușor Dan s-au folosit în ultimii ani. Practic, PSD și PNL au majorat pensiile în septembrie 2024 știind că vor urma ani buni de înghețare a acestora. De ce au făcut-o ? Simplu, pentru a câștiga alegerile din 2024.”, a scris senatorul AUR pe pagian sa de Facebook.

Peiu susține că autoritățile cunoșteau evoluția datoriei publice încă din momentul adoptării noii legi a pensiilor, în 2023.

”Prima și cea mai grosolană minciună a fost adoptarea unei legi a pensiilor, în 2023, care nu doar că permitea, dar chiar obliga guvernul să indexeze pensiile anual. Dar legea responsabilității fiscal-bugetare este în vigoare din 2010, iar pragul datoriei de 55% din PIB era valabil și atunci. Evoluția datoriei era cunoscută și se știa cu precizie că, în 2024, va atinge 55% din PIB. Și atunci s-a apelat la un artificiu privind calculul PIB, pentru a justifica creșterea pensiilor din septembrie 2024, chiar înainte de alegeri.”, a mai precizat Petrișor Peiu.

Majorările salariale din 2024, criticate de Petrișor Peiu

În ceea ce privește creșterile salariale acordate în 2024, Petrișor Peiu susține că acestea au fost aprobate în ciuda nivelului datoriei publice.

”A doua minciună a fost creșterea salariilor din 2024, deși în 2023 ponderea datoriei atinsese deja 50% din PIB. Chiar dacă modul de calcul al PIB-ului a fost schimbat, în timpul anului 2024, chiar la început, datoria publică era deja 50% din PIB și totuși s-a crescut mult anvelopa salarială. A treia minciună s-a comis chiar de curând, în ultimele luni: deși toată lumea știa că datoria publică va crește în anii următori și va rămâne mult peste nivelul de 60% din PIB, atât PSD, dar și PNL sau USR au promis atât indexarea pensiilor cât și o nouă lege a salarizării.”, a mai scris senatorul AUR.

În finalul mesajului, Petrișor Peiu susține că PNL este, în continuare, la guvernare ”prin voința preșesintelui Nicușor Dan”.

”În fine, o mică minciună ascunsă cu grijă: PNL, prin voința președintelui Nicușor Dan, este, de fapt la guvernare. Și nu în orice poziție, ci chiar în cea de ministru de finanțe. Alexandru Nazare a fost secretar de stat, ministru și parlamentar PNL. Apoi a fost numit în consiliul de Administrație al BNR chiar de PNL. Crede cineva în mod serios că un absolvent de SNSPA promovat în Consiliul de Administrație al BNR va uita vreodată cine l-a numit acolo?”, a conchis Petrișor Peiu.