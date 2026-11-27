În urma unui incident cibernetic, aproape toate sistemele de pensii și beneficii din Regatul Unit sunt indisponibile, notează The Guardian. Vineri dimineață, orice a încercat să își verifice pensia de stat, să depună o cerere pentru prestații de invaliditate sau să solicite un credit universal a avut o surpriză neplăcută. Reprezentanții Departamentului pentru Muncă și Pensii din Marea Britanie (DWP) au transmis că plățile vor fi efectuate normal.

Deocamdată, cauza incidentului – tehnică sau un eventual atac cibernetic – nu este cunoscută. Departamentul colaborează cu Centrul Național de Securitate Cibernetică.

Incidentul survine la câteva zile după ce guvernul Marii Britanii a emis o alertă privind un risc crescut de atacuri de sabotaj rusești, în special împotriva companiilor care susțin Ucraina.

„Am scos din funcțiune unele servicii online ale DWP ca măsură de precauție”

Reprezentanții DWP au declarat că au fost scoase din funcțiune, ca masură de precauție, unele servicii online.

„Am scos din funcțiune unele servicii online ale DWP ca măsură de precauție. Am identificat un incident cibernetic care a afectat sistemele noastre. Colaborăm îndeaproape cu Centrul Național de Securitate Cibernetică și cu Centrul Guvernamental de Coordonare Cibernetică pentru a investiga și a readuce serviciile online cât mai repede posibil și pentru a minimiza orice întrerupere”.

„Plățile regulate ale beneficiilor și pensiilor nu sunt afectate. Vor fi plătite ca de obicei. Dacă un serviciu online de care aveți nevoie nu este disponibil, vă rugăm să încercați din nou mai târziu. Ca întotdeauna, nu vă vom trimite niciodată mesaje pentru a vă solicita detalii bancare sau pentru a vă ruga să faceți clic pe linkuri”, a mai transmis DWP.