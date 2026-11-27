Circulația pe Autostrada A1, între Sibiu și Boița, închisă pe 5 octombrie 2026, ar putea fi reluată mai devreme decât era prevăzut. Primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș, susține că lucrările sunt în grafic și că există posibilitatea ca tronsonul de autostradă să fie redeschis înainte de termenul oficial, stabilit pentru 19 decembrie.

Edilul a declarat că antreprenorul respectă calendarul de execuție a lucrărilor și că nu există indicii privind prelungirea restricțiilor de circulație.

”Eu sunt direct interesat de această problemă. Se toarnă direct deasupra drumului național, există cofrajul fix deasupra, motiv pentru care nu se putea circula în condiții de siguranță. Constructorul are un grafic pe zile de la care nu se abate. Termenul oficial anunțat este 19 decembrie, iar traficul se va redeschide exact cum este prevăzut. S-ar putea chiar să se deschidă mai repede, dar asta nu pot afirma eu cu certitudine, deocamdată rămâne data de 19 decembrie anunțată oficial”, a declarat primarul Nicolae Cocoș pentru publicația locală Turnul Sfatului.

Reluarea circulației înainte de Crăciun este importantă în contextul creșterii valorilor de trafic din perioada sărbătorilor de iarnă, când numeroși români care lucrează în străinătate se întorc în țară.

De ce a fost închisă Autostrada A1 între Sibiu și Boița

Circulația pe Autostrada A1 a fost suspendată începând cu 5 octombrie 2026, pe un tronson de aproximativ 13 kilometri, cuprins între nodurile rutiere Cisnădie/Șelimbăr și Boița. Restricțiile au fost impuse pentru construirea unui pasaj peste breteaua de descărcare a autostrăzii în DN7, pe Valea Oltului.

Lucrările presupun utilizarea unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni și turnarea betonului deasupra căii de circulație.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au apreciat că menținerea circulației în timpul executării acestor lucrări ar pune în pericol siguranța participanților la trafic.