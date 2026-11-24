Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că Guvernul a adoptat marți, 24 noiembrie, mai multe măsuri care vizează construcția bugetului pentru anul viitor și plata obligațiilor restante pe 2026, însă care nu afectează ținta asumată de deficit bugetar. Într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, Nazare susține că reducerea deficitului de la 6% din PIB la 3% din PIB implică identificarea unor „soluții structurale” care să permită respectarea angajamentelor fără a compromite perspectivele de creștere economică.

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„Continuarea reducerii deficitului depinde de capacitatea de a identifica și implementa soluții pentru eficientizarea cheltuielilor”

„Pentru 2027 trebuie să construim soluțiile bugetare care să ne permită să respectăm angajamentele asumate de România, protejând în același timp perspectivele de creștere economică. Continuarea reducerii deficitului depinde de capacitatea de a identifica și implementa încă de acum soluții pentru eficientizarea cheltuielilor publice.

Am adoptat astăzi, în ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor, o serie de măsuri importante atât pentru construcția bugetului pentru 2027, cât și pentru plata obligațiilor de la finalul acestui an, fără a afecta ținta de deficit

Am formalizat cadrul legal pentru utilizarea sistemului digital de construcție bugetară eBuget_NG. Este o schimbare importantă în modul în care statul român își construiește bugetul, care ne va permite să avem o imagine mult mai clară asupra cheltuielilor instituțiilor publice, a angajamentelor financiare asumate de acestea și a impactului lor asupra bugetelor din anii următori.

Consolidăm, în același timp, mecanismul de bugetare pe programe. Trebuie să știm nu doar câți bani alocăm, ci și ce obținem concret în urma fiecărei finanțări. Vom avea astfel instrumente mai bune pentru a fundamenta deciziile bugetare, pentru a prioritiza investițiile și pentru a identifica zonele în care putem eficientiza cheltuielile statului”, a explicat ministrul Finanțelor în postarea publicată pe Facebook.

Cele 3 mecanisme prin care Alexandru Nazare consideră că resursele vor fi utilizate mai eficient până la finalul lui 2026

„Următoarea etapă a consolidării fiscale nu va fi una facilă din punct de vedere decizional şi operațional. Reducerea deficitului de la 6% la 3% presupune să identificăm și să punem în aplicare încă de acum soluții structurale, care să ne permită să ne respectăm angajamentele fără a compromite perspectivele de creștere economică. Trebuie să construim spațiu bugetar prin deciziile pe care le luăm la nivelul statului, ținând cont de efortul important pe care cetățenii și companiile l-au făcut deja în acest proces de ajustare.

În paralel, prin măsurile adoptate astăzi, asigurăm o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile până la finalul anului:

Redistribuim economiile bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor, fără să majorăm cheltuielile totale aprobate.

pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor, fără să majorăm cheltuielile totale aprobate. Prelungim până la 2 decembrie mecanismul de compensare a datoriilor administrațiilor locale , pentru care am asigurat un plafon de 2 miliarde de lei. Extindem mecanismul și asupra restanțelor înregistrate la 31 octombrie, astfel încât mai multe companii să își poată recupera creanțele și să își stingă, concomitent, obligațiile fiscale către stat.

, pentru care am asigurat un plafon de 2 miliarde de lei. Extindem mecanismul și asupra restanțelor înregistrate la 31 octombrie, astfel încât mai multe companii să își poată recupera creanțele și să își stingă, concomitent, obligațiile fiscale către stat. Oferim administrațiilor locale mai multă flexibilitate în utilizarea economiilor bugetare , cu condiția să nu genereze noi restanțe la plată.”

„Trebuie să luăm în continuare deciziile care ne permit să protejăm ratingul de țară”

„Am făcut progrese importante în ultimul an în reducerea deficitului și în restabilirea credibilității financiare a României, menținând în același timp un nivel record al investițiilor publice. Trebuie să valorificăm aceste rezultate și să luăm în continuare deciziile care ne permit să protejăm ratingul de țară, să reducem costurile de finanțare și să menținem încrederea investitorilor.

Construcția bugetului pentru 2027 trebuie să plece de la soluții concrete de eficientizare a cheltuielilor publice, de îmbunătățire a colectării și de stimulare a creșterii economice. Avem nevoie de decizii care să asigure continuitatea consolidării fiscale și care, în același timp, să ofere economiei stabilitatea și predictibilitatea necesare pentru a se dezvolta”, a mai punctat Alexandru Nazare.