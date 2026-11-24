Senatul a decis începerea cercetării disciplinare a lui Ilie Bolojan în urma refuzurilor repetate de a se prezenta la audierile din cadrul Comisiei de Constituţionalitate.

Marţi, Comisia Juridică, de Numiri şi Disciplină a luat în discuţie Hotărârea Nr. 146/2026 a plenului Senatului României cu privire la cercetarea discipliară a fostului premier Ilie Bolojan.

„Senatul aprobă Raportul Comisiei pentru constituționalitate privind ancheta parlamentară referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar al Guvernului României, domnul Ilie Bolojan, și președintele Curții Constituționale a României, doamna judecător Elena-Simina Tănăsescu, în ziua de 14 august 2026, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Senatul ia act de propunerile cuprinse în raportul Comisiei pentru constituționalitate prevăzut la art. 1 și îl înaintează Curții Constituționale a României, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului și grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 9 noiembrie 2026, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată”, se arată în textul de lege.

Bolojan a refuzat de 8 ori să se prezinte la audieri

Potrivit senatorului Ciprian Iacob(AUR), cercetarea disciplinară ” vine în urma inițiativei acestuia de a nu se prezenta în fața comisiei de abuzuri, unde nu a fost chemat o dată, de două ori, de trei ori, ci de aproximativ opt ori.”

„Comisia a insistat, pe lângă Ilie Bolojan, să se prezinte la comisie pentru a da explicații în legătură cu acea întâlnire dubioasă, spunem noi, în biroul președintelui Senatului, întâlnirea la care știm că a luat parte și președinta CCR, persoană care, de asemenea, a refuzat în mod constant să se prezinte în fața comisiei de abuzuri. Urmează ca peste 2 săptămâni, Ilie Bolojan să se prezinte în fața comisiei din care fac parte, pentru a da explicații în ceea ce privește lipsa de bun-simț de a se prezenta în fața unei comisii senatoriale”, spune parlamentarul, membru al Comisiei Juridice.

Întâlnirea lui Ilie Bolojan şi a şefei Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, din august, a avut loc cu o seară înainte ca Legea ANI să fie votată în plenul Parlamentului.

Textul de lege îl viza direct pe fostul primar al Timişoarei, Dominic Fritz, care a şi pierdut mandatul în urma noilor prevederi legislative.