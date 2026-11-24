Primarul PNL al comunei Cicănești din județul Argeș, Ion Ionescu, ar fi fost reținut marți, 24 noiembrie 2026,în urma unui flagrant organizat de oamenii legii în nordul județului, conform presei locale. Operațiunea ar fi avut loc în cursul dimineții, iar până la acest moment autoritățile nu au făcut publice motivele oficiale ale intervenției sau împrejurările exacte în care a fost organizată acțiunea. Ion Ionescu este unul dintre cei mai longevivi primari din județul Argeș, fiind la al 7-lea mandat.

De-a lungul timpului, primarul a strâns o mică avere, având în conturi peste 880.000 de euro, 14 terenuri și șapte imobile, conform universulargesean.ro. În ultima declarație de avere disponibilă, completată în iunie 2022, primarul și soția acestuia aveau împreună 14 terenuri în județul Argeș, cu o suprafață totală de peste 148.000 de metri pătrați.

Tot în declarația de avere se mai regăsesc și două case în Cicănești, un spațiu comercial în aceeași localitate, trei apartamente în Curtea de Argeș și un apartament în Constanța. Declarația de avere poate fi consultată aici.

Reacția viceprimarului din Cicănești: „Eram plecat, când m-am întors nu mai era”

Descinderea anchetatorilor la sediul Primăriei Cicănești l-a luat prin surprindere inclusiv pe viceprimarul comunei, Florin Lăstun, care a declarat că era plecat din localitate în momentul intervenției și că a aflat despre reținerea edilului de pe internet.

„Nu știu, habar nu am, până acum, de nimic. Am fost plecat, sunt plecat mai mult pe teren. Mi-a arătat și mie un băiat pe un site. Au venit să controleze ceva prin primărie, dar nu știu despre ce este vorba, că nu spune nimeni nimic. Poliția Economică a venit, dar nu știu în legătură cu ce problemă. Nu am luat legătura cu dumnealui de dimineață, când am plecat eu la Pitești. Când m-am întors, în jurul orei 12:00, nu am mai avut cu cine vorbi, că nu mai era”, a declarat viceprimarul Florin Lăstun, citat de Jurnalul de Argeș.

La conducerea comunei din 1996, reales cu aproape 85% din voturi

Ion Ionescu este unul dintre cei mai longevivi primari din județul Argeș și din țară, aflându-se la conducerea comunei Cicănești încă din anul 1996, când a câștigat primul dintre cele șapte mandate consecutive. După ce a reprezentat timp de mai mulți ani Partidul Social Democrat, edilul a trecut la PNL în august 2020,înaintea alegerilor locale. Schimbarea formațiunii politice nu i-a afectat susținerea electorală, iar la scrutinul din iunie 2024 a obținut cel de-al șaptelea mandat de primar cu 84,94% din voturi, fiind ales de 874 de cetățeni.