Actrița, regizoarea și dramaturgul Lia Bugnar s-a făcut remarcată în spațiul public prin luări de poziție care contrazic linia corectă a breslei artistice în cele mai controversate subiecte. O astfel de abordare o are și față de cazul Călin Georgescu. Deși admite că nu îl apreciază în mod deosebit, artista condamnă campania de denigrare a acestuia.

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Bugnar: Georgescu este și el invenția cuiva

Lia Bugnar a afirmat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de marți, că este convinsă de faptul că liderul suveranist nu este străin total de sistem. Însă nu găsește nicio scuză pentru campania de denigrare a lui Călin Georgescu și pentru dosarele juridice neconvingătoare, în opinia sa.

„Cine l-a inventat pe Călin Georgescu? E limpede că nici el nu este Făt Frumos venit pe cal. Este și el invenția cuiva. Ce i se întâmplă acum acestui om, pentru care nu am nicio simpatie, mi se pare grotesc. Am doar simpatia pe care am avut-o și pentru Elena Lasconi. Aceeași simpatie o am și pentru el, pentru că în acest moment nu se mai respectă nicio regulă. E pur și simplu un om și este călcat în picioare uite așa, pentru că nu ne place de tine”.

„Tot ei îl țin pe piedestal”

În acest context, artista a relatat un caz pe care îl consideră relevant din interiorul breslei sale. Astfel, deși nu deține nicio funcție oficială în stat, Georgescu este folosit mereu ca un contraexemplu pentru direcția nefastă a țării.

„Pe de altă parte, lucrurile sunt mai sofisticate de atât, pentru că tot ei îl țin și pe piedestal. Că dacă ei nu voiau Călin Georgescu să rămână pe piedestal, nu rămânea în aceși doi ani. În tot acest timp, ei i-au resuscitat imaginea non-stop. Eu am văzut în breasla noastră. Orice spui împotriva lui Nicușor, obligatoriu trebuie să îl bălăcărești un pic pe Călin Georgescu. Dar este un soi de regulament.

Bugnar: Nu se poate să dărâmi piesele de pe tabla de șah

Este acest domn, nu e bine să dau nume. Există acest domn care scrie cinstit și de la obraz. E și un om care face lucruri foarte bune în societate, pentru niște categorii defavorizate. Chiar le face. În principiu zice lucrurilor pe nume. Nu există să zică ceva rău de Nicușor fără să zică dublu rău de Călin Georgescu.

Și de fiecare dată, eu am mai scris acolo câte un comentariu, de ce mai vorbim despre acest om, Georgescu? Este un băiat care a dat la facultate și a picat, nu e pe listele de admiși. El nu conduce această țară. Nu are nicio funcție, nicio calitate oficială. De ce vorbim de un om care a încercat, după părerea mea și a 90% din țara asta a fost dat la o parte mârlănește. Nu se poate să dărâmi piesele de pe tabla de șah. Ok, dar totuși este doar un candidat care nu a ajuns președinte. De ce mai vorbim despre el?”

În altă ordine de idei, artista a criticat discursul elitist al multor colegi de breaslă, care îi etichetează pe susținătorii fostului candidat la prezidențiale ca fiind de categorie inferioară. „Dar omul ăsta nu-i nicăieri. Ce aveți cu oamenii care-l iubesc pe acest om?”, a conchis retoric Lia Bugnar.