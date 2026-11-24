Liderul partidului AUR, George Simion, a anunțat marți, 24 noiembrie, printr-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, că se va prezenta joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, în calitate de „suspect”. Simion afirmă că este vorba de un „răspuns nedemocratic al regimului Nicușor Dan / PSD”. De asemenea, liderul AUR le transmite următorilor două mesaje principale: „nu trădăm, nu renunțăm”.

Anunțul lui George Simion vine la o zi după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost eliberat din Arestul Central. De asemenea, astăzi se împlinesc doi ani de când românii au votat în primul tur al alegerilor anulate.

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UPDATE | George Simion anunță că „a fost sunat pe telefonul soției” de un polițist de la cercetări penale

„Am primit o citație vineri pentru a fi audiat pe data de 26noiembrie și am fost sunat astăzi de un domn polițist de la cercetări penale pe telefonul soției!!!

Am crezut că este altă speță dar pare că este fix aceiași: instigare publică!!

Vom vedea joi cu ce am greșit în fața regimului, alte informații nu am acum să pot oferi”, a scris liderul AUR într-un comentariu atașat postării.

„Sunt chemat joi la 11:00 la Parchetul General”

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de “suspect” la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunțăm!”, a scris George Simion în postarea publicată pe Facebook.