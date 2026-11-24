Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost trimis, din nou, în judecată alături de soția sa, Carla Bruni, și de jurnalista de scandal, Mimi Marchand, supranumită și „papesa paparazzilor”, au transmis, marți RTL și BFMTV.

Ei se numără printre cei unsprezece inculpați care vor fi judecați în 2027 în dosarul Ziad Takieddine. Aceștia sunt suspectați că au încercat să inducă în eroare justiția pentru a-l scăpa pe Sarkozy de acuzațiile privind finanțarea libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007. Concret, anchetatorii îi acuză că ar fi orchestrat retragerea declarațiilor incriminatoare făcute de omul de afaceri Ziad Takieddine, posibil în schimbul unor sume de bani.

Nicolas Sarkozy și Carla Bruni vor fi judecați pentru „asociere în scopul pregătirii unei escrocherii în cadrul unei bande organizate și tăinuirea faptului de mituire a martorilor”. Conform programului provizoriu, aceștia vor fi judecați în perioada 3 noiembrie – 2 decembrie 2027.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Acest caz are legătură cu ancheta privind banii pe care Nicolas Sarkozy i-ar fi primit ilegal din Libia pentru campania sa prezidențială din 2007. Principalul său acuzator a fost omul de afaceri Ziad Takieddine (decedat în septembrie 2025). În noiembrie 2020, acesta și-a retras însă brusc acuzațiile, într-un interviu televizat. Procurorii suspectează că schimbarea de poziție nu a fost sinceră, ci o manevră ilegală organizată chiar de Sarkozy, cu ajutorul soției sale, Carla Bruni, și al lui Mimi Marchand, pentru a induce în eroare judecătorii.

Această sesizare vine în contextul în care curtea de apel urmează să își pronunțe luni, 30 noiembrie, decizia împotriva a zece inculpați, inclusiv a lui Nicolas Sarkozy, în cazul presupusei finanțări libiene a campaniei sale din 2007.

Susținându-și nevinovăția de 15 ani, fostul lider al Franței a fost condamnat în primă instanță, în septembrie 2025, la cinci ani de închisoare pentru acest „pact de corupție” cu Libia dictatorului Muammar Gaddafi, fapt care l-a determinat anul trecut să petreacă 20 de zile în închisoarea La Santé și să devină primul fost președinte al Republicii (2007-2012) încarcerat. În luna mai, Parchetul General a cerut o pedeapsă de șapte ani de închisoare împotriva sa.

„Marele manipulator”

Controversatul Ziad Takieddine a fost, începând din 2011, la originea acuzațiilor privind finanțarea din Libia a campaniei electorale din 2007 a lui Nicolas Sarkozy. În 2012, el a asigurat presa că aceasta era „adevărul”, scrie France 24.

În 2016, el s-a autoincriminat în fața publicației Mediapart: afirma că, între noiembrie 2006 și începutul anului 2007, a transportat „cinci milioane de euro” în valize în cadrul a trei călătorii între Tripoli și Paris, sumă care a fost înmânată în două rânduri lui Claude Guéant, șeful de cabinet al lui Nicolas Sarkozy, pe atunci ministru de interne, dar și fostului șef al statului însuși.

Aceștia din urmă au negat cu vehemență. Nicolas Sarkozy l-a denigrat în mod constant pe cel pe care îl numea „marele manipulator”.

Ziad Takieddine a fost pus sub anchetă. Apoi, într-o schimbare de poziție surprinzătoare, într-un interviu acordat postului BFMTV și revistei Paris-Match în noiembrie 2020, el și-a retras acuzațiile, declarând că Nicolas Sarkozy „nu a primit niciun cent” de la dictatorul libian Muammar Gaddafi.