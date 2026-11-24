Dezvoltarea colaborării cu mediul de afaceri, digitalizarea administrației locale și continuarea investițiilor dedicate comunității sunt principalele direcții evidențiate de Andreea Martinescu, administratorul public al comunei Mogoșoaia, la finalul conferinței ILFOVISION, organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Mogoșoaia.

Consolidarea relației dintre autoritățile locale și reprezentanții mediului de afaceri reprezintă una dintre prioritățile administrației din Mogoșoaia. Andreea Martinescu a subliniat necesitatea intensificării dialogului și a dezvoltării colaborării cu antreprenorii locali.

„Primăria Mogoșoaia își dorește foarte mult să continue parteneriatul cu mediul privat, să îl dezvoltăm. Poate până acum nu a fost atât de dezvoltat, dar ne dorim să îl îmbunătățim”, a declarat administratorul public al comunei Mogoșoaia.

Digitalizarea, o prioritate pentru eficientizarea administrației locale

Simplificarea procedurilor administrative și îmbunătățirea serviciilor publice prin digitalizare se numără printre obiectivele administrației locale, atât în relația cu persoanele fizice, cât și cu reprezentanții mediului economic.

„Suntem foarte interesați de partea de digitalizare, atât pentru simplificarea procedurilor noastre, cât și pentru ceea ce oferim cetățenilor, atât din mediul privat, cât și persoanelor fizice”, a precizat Andreea Martinescu.

Investiții pentru toate generațiile

Administratorul public al comunei Mogoșoaia a reafirmat angajamentul administrației locale de a continua investițiile în beneficiul comunității, acordând atenție educației, tinerilor și sprijinirii persoanelor vârstnice.

„Continuăm investițiile în comuna Mogoșoaia, investim în școlari, în tineri, sprijinim bătrânii și ne dorim să reușim să ducem la bun sfârșit, cu succes, tot ceea ce ne-am pus în plan la începutul acestui mandat”, a conchis Andreea Martinescu.

Conferința ILFOVISION de la Mogoșoaia, organizată de Consiliul Județean Ilfov și Primăria Mogoșoaia, a oferit un cadru de dialog între administrația publică și mediul de afaceri, în care au fost abordate prioritățile de investiții, provocările locale și perspectivele de dezvoltare ale comunității.