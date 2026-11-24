Poliția britanică a arestat două persoane, marți, în urma unei spargeri comise la reședința de la țară a prințului William și a prințesei Catherine, relatează Reuters și The Sun.

Incidentul a avut loc luni seară, când polițiștii au fost alertați cu privire la o activitate suspectă pe domeniul Sandringham al familiei regale, din Norfolk, în estul Angliei. Potrivit autorităților, proprietatea nu era locuită la acea oră.

Ziarul „The Sun” a fost primul care a relatat că poliția anchetează o spargere la Anmer Hall, o casă cu 10 dormitoare pe care regretata regină Elisabeta le-a dăruit-o lui William și Kate drept cadou de nuntă în 2011.

Poliția din Norfolk a confirmat, marți după-amiază, că doi bărbați au fost arestați, fiind bănuiți de spargere și intrare ilegală.

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„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de spargere, în urma unui incident petrecut aseară la o proprietate din complexul Sandringham Estate. Poliția a fost chemată puțin înainte de ora 18:00, în urma unei sesizări privind activități suspecte la adresa respectivă. Agenții s-au deplasat la fața locului, iar pentru a sprijini operațiunile de căutare din zonă au fost mobilizate resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Aerian al Poliției Naționale. Doi bărbați au fost arestați în incinta domeniului, fiind bănuiți de spargere și intrare ilegală.”, a transmis poliția. „Aceștia (suspecții) se află în continuare în custodia poliției. Imobilul era nelocuit în momentul incidentului. „Ancheta este încă în curs.”, au mai precizat oamenii legii.

Deși folosesc această reședință de la țară pentru vacanțe și escapade scurte, reședința lor principală se află pe domeniul Castelului Windsor, la vest de Londra. Din fericire, Kate, William și copiii lor, George, Charlotte și Louis, se aflau cu toții în siguranță la Forest Lodge, în Windsor în momentul spargerii, scrie The Sun.

Vestea a apărut în spațiul public în timp ce prințul William se afla în vizită la prim-ministrul Andy Burnham, la biroul liderului britanic, de la numărul 10 din Downing Street.

Deși membrii familiei regale britanice se întâlnesc adesea cu lideri politici și miniștri ai guvernului cu ocazia unor evenimente oficiale, vizitele la Downing Street, reședința oficială a liderilor britanici încă din 1735, sunt mai rare.

Răposata regină Elisabeta a luat cina împreună cu Winston Churchill la „Numărul 10” în 1955, în ajunul demisiei acestuia, și a devenit primul monarh, probabil după 200 de ani, care a participat la o ședință a Cabinetului acolo, în 2012, în anul Jubileului de Diamant.

În calitate de moștenitor, regele Charles a efectuat, de asemenea, o serie de vizite la Downing Street pentru a participa la ședințe și a vedea cum funcționează guvernul, în timp ce regretata mamă a lui William, prințesa Diana, a vizitat, de asemenea, acest loc acum aproape exact 37 de ani, în 1989.

Spargerea de aseară vine după ce, în 2024, doi hoți mascați au pătruns prin efracție la ferma Shaw, situată pe domeniul Castelului Windsor. De asemenea, în luna mai, un bărbat a fost arestat în urma unui incident petrecut la reședința lui Andrew Mountbatten-Windsor, din domeniul Sandringham.

William și familia sa beneficiază de protecție armată 24 de ore din 24, întrucât sunt membri ai familiei regale cu îndatoriri oficiale.