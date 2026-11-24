Doi suporteri, tată și fiu, au ajuns în atenția polițiștilor după incidentele de la partida dintre UTA Arad și Universitatea Craiova, disputată duminică, 22 noiembrie, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Cei doi sunt cercetați pentru ultraj, după ce au lovit doi jandarmi.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, membrii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au observat, la una dintre porțile de acces, un suporter care avea asupra sa o sticlă cu băutură alcoolică. Forțele de ordine i-au explicat că introducerea și deținerea alcoolului în incinta arenei sunt interzise și i-au solicitat să renunțe la sticlă.

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Acesta a refuzat în repetate rânduri să se conformeze și, în aceste condiții, forțele de ordine au decis să îl scoată din mulțime pentru a lua măsurile legale. În timpul intervenției, fiul bărbatului, în vârstă de 17 ani, a sărit în apărarea acestuia și a lovit unul dintre jandarmi.

Minorul a fost dus la autospeciala Jandarmeriei, însă tatăl său a încercat să îl scoată din vehicul. Bărbatul i-a înjurat pe jandarmi și a refuzat să se legitimeze. De asemenea, în timpul procedurii de imobilizare și încătușare, acesta a lovit un alt jandarm.

Doi jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma incidentelor, cei doi jandarmi agresați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Arad.

Tatăl și fiul au fost conduși la sediul Poliției, unde au fost întocmite actele procedurale pentru infracțiunea de ultraj. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, care urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele.

Amenzi pentru suporter și steward

Pe lângă cercetările penale, incidentul s-a soldat și cu sancțiuni contravenționale. Stewardul care a permis accesul unei persoane cu o sticlă de alcool în arena sportivă a fost amendat pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive.

De asemenea, suporterul care avea asupra sa băutura alcoolică a primit o sancțiune contravențională pentru încălcarea prevederilor aceluiași act normativ.