Alexandru Nazare, după avertismentul Moody’s privind legea salarizării: „Este o problemă de credibilitate pentru România”

Fostul ministru al Finanțelor Alexandru Nazare atrage atenția asupra avertismentului transmis de agenția de rating Moody’s în legătură cu întârzierea noii legi a salarizării în sectorul public. Într-o postare pe Facebook, Nazare susține că problema depășește obligațiile asumate prin PNRR și poate influența credibilitatea financiară a României, inclusiv costurile la care statul se împrumută.

Nazare: Blocajul legii salarizării afectează credibilitatea României

Alexandru Nazare pornește de la analiza Moody’s și spune că agenția a transmis două mesaje importante: pe de o parte, România a înregistrat progrese în ceea ce privește consolidarea finanțelor publice, iar pe de altă parte, întârzierea reformei salarizării ridică semne de întrebare privind capacitatea statului de a ține sub control cheltuielile pe termen lung.

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„Avertisment Moody’s: blocajul privind noua lege a salarizării nu este doar o problemă legată de un jalon PNRR. Este o problemă de credibilitate pentru România. Într-un comentariu dedicat situației create în jurul legii salarizării publicat aseară, agenția de rating Moody’s transmite foarte clar două mesaje. Pe de o parte, recunoaște progresul României în consolidarea finanțelor publice. Moody’s arată că rezultatele din 2025 și din prima jumătate a acestui an au fost peste așteptări și estimează acum o reducere semnificativă a deficitului în 2026. Pe de altă parte, avertizează că neadoptarea legii salarizării la termen pune sub semnul întrebării cât de durabilă este această corecție și dacă România mai are consensul politic necesar pentru a controla structural creșterea cheltuielilor în anii următori. Moody’s corelează direct acest risc de bugetul pentru 2027 și de costurile la care România se finanțează.”

Nazare susține că avertismentul agenției confirmă preocupările exprimate de el în ultimele săptămâni cu privire la impactul pe termen lung al cheltuielilor salariale din sectorul public.

„Este exact motivul pentru care am insistat în ultimele săptămâni că o lege a salarizării publice echitabilă trebuie să fie și sustenabilă. Am subliniat atunci că nu putem privi doar costul din primul an. O cheltuială salarială introdusă astăzi devine o obligație pentru fiecare buget care urmează. De aceea, am cerut o anvelopă compatibilă cu strategia fiscal-bugetară, evaluarea costului anualizat și mecanisme clare prin care cheltuielile de personal să evolueze predictibil, nu prin ciclul pe care România îl cunoaște prea bine: creșteri, excepții, înghețări și apoi corecții. Moody’s confirmă că aceasta nu este o discuție contabilă și nici o poziție excesiv de prudentă a Ministerului Finanțelor. Este o problemă care ajunge direct în evaluarea riscului de țară.”

Alexandru Nazare atrage atenția și asupra componentei europene a problemei. Potrivit acestuia, Moody’s estimează că întârzierea adoptării legii ar putea duce la pierderea unor fonduri europene, însă consideră că efectul asupra credibilității financiare a României este mai important decât suma în sine.

„Mai mult, pierderea fondurilor europene este doar o parte a problemei. Agenția estimează că neadoptarea legii la termen poate duce la pierderea a până la 770 milioane de euro din granturile europene, dar subliniază că problema mai importantă pentru profilul de credit al României este capacitatea statului de a controla structural cheltuielile. De aici înainte, România are nevoie de câteva acțiuni importante. Să finalizăm reforma salarizării până la sfârșitul anului, în limitele pe care bugetul le poate susține. Nu avem nevoie de încă o lege care funcționează un an și este apoi suspendată prin ordonanțe.”

„Să construim un buget credibil pentru 2027. Moody’s spune explicit că acesta va fi unul dintre testele prin care va evalua dacă ajustarea fiscală poate continua. Cheltuielile de personal reprezintă peste 20% din totalul cheltuielilor publice, iar controlul lor predictibil este esențial pentru menținerea traiectoriei de deficit. Și, poate cel mai important, să păstrăm capacitatea de acord în jurul intereselor economice fundamentale ale României. Agențiile de rating, investitorii și piețele nu se uită doar la cifrele unei luni. Se uită la capacitatea noastră de a lua decizii și de a le menține.”

Nazare: România trebuie să demonstreze că progresul fiscal este durabil

În finalul mesajului, Alexandru Nazare prezintă și o serie de date privind evoluția cheltuielilor de personal și susține că România a reușit să reducă presiunea acestora asupra bugetului în ultimele 12 luni. El avertizează însă că această evoluție nu este suficientă fără schimbarea mecanismului care a generat creșterile din anii anteriori.

„Am reușit în ultimele luni să schimbăm direcția deficitului și să reconstruim o parte din credibilitatea pierdută. De asemenea, după doi ani în care cheltuielile de personal au crescut cu 20,3% și, respectiv, 17,1%, în ultimele 12 luni acestea au scăzut nominal cu 4,7%, cu aproximativ 8 miliarde de lei. Am diminuat astfel din presiunea asupra bugetului, dar trebuie să reparăm și mecanismul care a produs-o. Aceasta este miza unei noi legi a salarizării: să corecteze inechitățile și, în același timp, să ofere statului o perspectivă predictibilă asupra cheltuielilor de personal. O reformă care creează obligații pe care bugetul nu le poate susține în anii următori riscă să anuleze o parte din progresul obținut în ultimul an.”