Alexandru Nazare impune schimbări majore pentru ANAF și ONJN: Instituțiile vor fi coordonate de Ministerul de Finanțe

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria pe tema reformei fiscale schimbări majore pentru ANAF și ONJN: instituțiile vor fi coordonate direct de Ministerul de Finanțe, iar controalele vor fi filmate pentru transparență totală.

Alexandru Nazare a declarat că, deși ANAF era subordonat Ministerului de Finanțe, până acum nu exista o coordonare reală a activității instituției. Totodată, Nazare a anunțat reluarea testelor de integritate pentru ANAF și ONJN, precizând că măsurile vizează identificarea persoanelor suspecte de acțiuni frauduloase.

„ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe. Până acum această activitate era subordonat Ministrului de Finanțe dar nu exista niciun fel de coordonare. Reiau testele de integritate pentru ANAF și pentru ONJN. Trebuie să acționăm atunci când avem persoane suspecte de acțiuni frauduloase în aceste instituții. O fac și alte țări. Introducem body-cam-uri pentru activitatea de control din ANAF și activitatea din ONJN pentru a avea o transparență. Ele vor intra în Pachetul 2,” a declarat Nazare

Sursa foto: Captură video