Alexandru Nazare promite reformarea eșalonărilor: „Regândim sistemul de eșalonări pentru a-i ajuta pe contribuabilii corecți”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Victoria pe tema reformei fiscale modificări majore în sistemul de eșalonări fiscale pentru companii, menite să prevină abuzurile și să asigure recuperarea sumelor datorate statului.

Alexandru Nazare a precizat că eșalonările vor fi refăcute pentru a preveni abuzurile și pentru a venit în ajutorul contribuabililor corecți. De asemenea, ministrul a mai precizat și că termenii de plată vor fi revizuiți.

„Vom regândi sistemul de eșalonări astfel încât să-i ajutăm pe contribuabilii corecți și prevenind abuzurile. Vom reface eșalonările astfel încât să prevenim abuzurile companiilor. La eșalonarea simplificată mai avem 3 miliarde de recuperat. Aceste companii vor trebui să prezinte garanții. Aceste companii vor trebuie să prezinte un contracte astfel încât să avem garanții că ne vom recupera banii. Termenii pe care-i aveau aceste companii, de la 180 la 60 de zile. Am ajuns în anumite cazuri la sute de milioane datorii companii care intră în insolvență, după care statul trebuie să consume resurse casă-și recupereze acei bani.”, a explicat ministrul de Finanțe.

Sursa foto: Captură video