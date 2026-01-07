Prima pagină » Actualitate » Alexandru Rogobete, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România”

Alexandru Rogobete, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România”

07 ian. 2026, 19:02, Actualitate
Alexandru Rogobete, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România”

Alexandru Rogobete se pronunță despre situațua de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat în acel spital. Ministrul Sănătății spune că a sesizat imediat Colegiul Medicilor din România și că, pentru acest caz, el a fost informat în timp util.

Am văzut în spațiul public declarațiile unor politicieni legate de situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău și consider necesar fac câteva clarificări, pentru ca oamenii nu fie dezinformați, mai ales din punct de vedere medical.

Pentru acest caz am fost informat în timp util și am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituție abilitată se pronunțe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va exista un răspuns clar privind situația pacientului politraumatizat de la Buzău”, a spus Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

sursa foto; Facebook/Alexandru Rogobete

sursa foto; Facebook/Alexandru Rogobete

De asemenea, ministrul Sănătății mai spune că acuzațiile conform cărora ar încerca să mușamalizeze acest caz sunt nefondate și incorecte. El a mai spus și că situația de la Iași, unde mai mulți copii au decedat, și situația de la Buzău nu se pot compara.

Am văzut însă și acuzații potrivit cărora încerca să mușamalizez acest caz. Este o afirmație nefondată și profund incorectă. Nu am mușamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul și care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru doar recunoașterea lor ne permite le corectăm.

Am discutat inclusiv cu președintele Consiliul Județean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă.

A compara politic situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. La Iași vorbeam despre decesele unor copii, despre infecții neraportate, protocoale încălcate și lipsa infrastructurii minime în secții ATI — o situație critică ce punea în pericol vieți, motiv pentru care m-am deplasat personal acolo.

Nu voi încerca să explic lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu știe ce este sau unde se află femurul. Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament

A compara situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. În loc să îmi numere deplasările la spitale, le recomand celor care fac astfel de comparații se ocupe de lucruri concrete: de exemplu, asigure chiuvete funcționale în secția ATI pentru copii, pentru respectarea tuturor protocoalelor de siguranță sau se asigure nu le mai scade concentrația de clor din apă și se colonizeaza cu bacterii toți robineții.

În sănătate, contează faptele, competența și responsabilitatea — nu zgomotul politic”, a spus Alexandru Rogobete.

Autorul recomandă:

Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”

Recomandarea video

Citește și

TAXE Un cunoscut analist financiar dă alarma: Creșterea TVA la 24% nu este exclusă în 2026
18:37
Un cunoscut analist financiar dă alarma: Creșterea TVA la 24% nu este exclusă în 2026
REACȚIE Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare
18:04
Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare
INEDIT Cel mai mare bloc din lume: 20.000 de oameni locuiesc acolo și nu e nevoie să iasă afară
18:03
Cel mai mare bloc din lume: 20.000 de oameni locuiesc acolo și nu e nevoie să iasă afară
REACȚIE Toni Neacșu: Nicușor Dan dărâmă retorica bizonilor propagandiști atunci când răspunde corect că cei 4 judecători CCR aveau legea de partea lor
17:35
Toni Neacșu: Nicușor Dan dărâmă retorica bizonilor propagandiști atunci când răspunde corect că cei 4 judecători CCR aveau legea de partea lor
EXTERNE Un vlogger american, surprins de mâncarea românească, într-un restaurant din New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”
17:33
Un vlogger american, surprins de mâncarea românească, într-un restaurant din New York: „Cine a ascuns mâncarea românească de mine?”
ACTUALITATE Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
16:52
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Digi24
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale
Cancan.ro
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în apartamentul în care s-a cazat în vacanța de iarnă. A mers de 2 ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: 'Cu părere de rău vă...'
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Un schelet fără cap, vechi de 9.500 de ani, este cel mai vechi adult incinerat din Africa
DEZVĂLUIRI Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
18:29
Proprietarii barului „Le Constellation” rup tăcerea după ce au apărut noi informații compromițătoare
ULTIMA ORĂ Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
18:19
Rutte anunță că Groenlanda ar fi dispusă ca SUA să desfășoare trupe militare pe teritoriul său: „Nu există probleme în acest sens”
FLASH NEWS Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
17:41
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”
LIVE 🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
17:19
🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
ULTIMA ORĂ Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
17:16
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
ACUM Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat
17:12
Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat

Cele mai noi

Trimite acest link pe