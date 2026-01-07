Alexandru Rogobete, după ce un tânăr cu fractură de femur a murit la Spitalul Judeţean Buzău: „Am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România”

Alexandru Rogobete se pronunță despre situațua de la Spitalul Județean de Urgență Buzău, după ce un pacient de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat în acel spital. Ministrul Sănătății spune că a sesizat imediat Colegiul Medicilor din România și că, pentru acest caz, el a fost informat în timp util.

„Am văzut în spațiul public declarațiile unor politicieni legate de situația de la Spitalul Județean de Urgență Buzău și consider necesar să fac câteva clarificări, pentru ca oamenii să nu fie dezinformați, mai ales din punct de vedere medical. Pentru acest caz am fost informat în timp util și am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituție abilitată să se pronunțe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va exista un răspuns clar privind situația pacientului politraumatizat de la Buzău”, a spus Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, ministrul Sănătății mai spune că acuzațiile conform cărora ar încerca să mușamalizeze acest caz sunt nefondate și incorecte. El a mai spus și că situația de la Iași, unde mai mulți copii au decedat, și situația de la Buzău nu se pot compara.

„Am văzut însă și acuzații potrivit cărora aș încerca să mușamalizez acest caz. Este o afirmație nefondată și profund incorectă. Nu am mușamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul și care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoașterea lor ne permite să le corectăm. Am discutat inclusiv cu președintele Consiliul Județean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă. A compara politic situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. La Iași vorbeam despre decesele unor copii, despre infecții neraportate, protocoale încălcate și lipsa infrastructurii minime în secții ATI — o situație critică ce punea în pericol vieți, motiv pentru care m-am deplasat personal acolo. Nu voi încerca să explic lucruri medicale unui politician care cel mai probabil nu știe ce este sau unde se află femurul. Medicina nu se face din declarații politice și nici din acuzații fără fundament A compara situația de la Buzău cu cea de la Iași este aberant. În loc să îmi numere deplasările la spitale, le recomand celor care fac astfel de comparații să se ocupe de lucruri concrete: de exemplu, să asigure chiuvete funcționale în secția ATI pentru copii, pentru respectarea tuturor protocoalelor de siguranță sau să se asigure că nu le mai scade concentrația de clor din apă și se colonizeaza cu bacterii toți robineții. În sănătate, contează faptele, competența și responsabilitatea — nu zgomotul politic”, a spus Alexandru Rogobete.

Autorul recomandă:

Ministrul Rogobete explică de ce prima zi de concediu medical va fi neplătită: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”