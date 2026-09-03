Radare „zâmbitoare” au fost instalate pe drumurile naționale. Ce trebuie să știe șoferii

Aproape 150 de sisteme de calmare a traficului sunt instalate pe drumurile naționale din România. Programul implementat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are ca principal obiectiv reducerea vitezei și prevenirea accidentelor în zonele în care șoferii intră în localități.

Dispozitivele măsoară viteza mașinilor și o afișează pe panouri electronice, însoțită de emoticoane verzi sau roșii. Nu este însă vorba despre radarele Poliției și nici despre sisteme care generează automat amenzi, ci despre așa-numitele ”radare pedagogice”, instalate în cadrul unor măsuri de calmare a traficului.

Important pentru conducătorii auto: acestea nu sunt radare ale Poliției și nu generează automat amenzi.

Potrivit datelor prezentate de CNAIR, la 1 septembrie 2026 erau deja montate 138 de sisteme, iar restul urmau să fie instalate.

Șoferii văd imediat dacă merg prea repede

Sistemul detectează viteza autovehiculului și o afișează pe panoul electronic. În funcție de viteza înregistrată, șoferul primește și un avertisment vizual.

Dacă respectă limita de viteză, pe panou apare un emoticon verde și zâmbitor. Dacă circulă cu viteză prea mare, afișajul se schimbă în roșu, iar șoferului îi este afișată o figură nemulțumită. Scopul este ca șoferul să își dea seama imediat că trebuie să reducă viteza.

Nu sunt radare ale Poliției și nu dau amenzi

Una dintre cele mai importante precizări pentru conducătorii auto este că aceste dispozitive nu fac parte din sistemul e-SIGUR. Ele nu sunt concepute pentru sancționarea automată a șoferilor și nu funcționează precum radarele Poliției care pot sta la baza aplicării unei amenzi.

Viteza afișată are, în acest caz, un rol preventiv și educativ. Șoferul este avertizat în timp real pentru a putea reduce viteza înainte de a continua deplasarea prin localitate.

Astfel, dacă panoul afișează un emoticon roșu și indică o viteză prea mare, mesajul este unul simplu: conducătorul auto trebuie să încetinească.

”Covorul roșu” de la intrarea în localitate

Sonda de trafic nu este singurul element al sistemului. În zona de intrare în localitate poate fi amenajat și un ”covor rutier roșu”, realizat prin aplicarea unui marcaj special pe carosabil. Suprafața are o structură cauciucată și este concepută să atragă atenția șoferilor și să contribuie la creșterea aderenței în cazul frânării.

CNAIR a ales astfel de zone deoarece trecerea de la un drum situat în afara localității la unul aflat în interiorul localității poate reprezenta un punct vulnerabil.

După ce circulă cu o viteză mai mare în afara localității, unii șoferi nu reduc imediat viteza după indicatorul de intrare în localitate. Sistemul are tocmai rolul de a le atrage atenția asupra schimbării condițiilor de circulație. Practic, în loc ca șoferul să afle ulterior că a circulat prea repede, panoul îi transmite pe loc că viteza trebuie redusă.