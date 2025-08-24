Alexandru Rogobete afirmă la Vâlcea: „Sănătatea se schimbă cu fapte şi BANI EUROPENI, nu cu promisiuni”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că sănătatea „se schimbă cu fapte şi bani europeni, nu cu promisiuni”. Ministrul a vizitat, duminică, spitalele din Vâlcea şi spune că investiţiile depăşesc 150 de milioane de euro, „bani transformaţi în realitate pentru pacienţi”, citează news.ro.

Rogobete adaugă că la Vâlcea „nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele şi se ridică standardul serviciilor medicale”, dând ca exemplu extinderea unui ambulatoriu, realizarea unui nou bloc operator şi modernizarea secţiei ATI, dar şi construirea unui centru de sănătate mintală pentru tratarea pacienţilor cu adicţii.

„Astăzi am vizitat spitalele din judeţul Vâlcea şi am văzut, din nou, că sănătatea se schimbă cu fapte şi bani europeni, nu cu promisiuni. Investiţiile depăşesc 150 de milioane de euro – bani transformaţi în realitate pentru pacienţi”, afirmă Alexandru Rogobete, înt-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii spune că la Vâlcea „nu se ridică doar ziduri, ci se schimbă spitalele şi se ridică standardul serviciilor medicale”. El dă, în acest sens, exemplul ambulatoriului extins, reabilitat şi dotat cu echipamente moderne, al realizării unui bloc operator nou, cu nouă săli de operaţie ultramoderne şi modernizarea secţiei ATI.

De asemenea, Rogobete precizează că au fost aduse echipamente de top pentru pacienţii critici şi aparatură de imagistică performantă pentru diagnostic rapid. În acelaşi timp, Rogobete aminteşte şi de construirea unui centru de sănătate mintală pentru tratarea pacienţilor cu adicţii, preia news.ro.