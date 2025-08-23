Sănătatea invitată la Palat. Ministrul Rogobete a fost musafirul regelui Cioabă. Agendă încărcată!

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, l-a vizitat pe pe Dorin Cioabă la palatul regal din Sibiu. Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, a dezvăluit Rogobete. Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, Președintele International Romani Union, a postat demnitarul. Meniul a rămas secret.

Alexandru Rogobete a făcut anunțul pe Facebook. Vizita a avut loc sâmbătă, la Sibiu.

„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, Președintele International Romani Union. Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european, pentru reprezentarea și susținerea comunității”, a scris ministrul Sănătății pe rețeaua de socializare.

La final Alexandru Rogobete l-a asigurat pe Dorin Cioabă „de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect”.

