Alexandru Rogobete, mesaj ferm pentru profesorii și medicii cu experiență: „Tinerii medici trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj ferm pentru cadrele didactice și medicii cu experiență, după participarea la Conferința Națională a Societății Române de Chirurgie Pediatrică – SRCP 2026. Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul susține că tinerii medici trebuie încurajați și sprijiniți să se dezvolte profesional, nu priviți ca o amenințare de către cei care au deja o carieră în domeniu.

Alexandru Rogobete: „Nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile”

Ministrul Sănătății a vorbit despre responsabilitatea profesorilor în formarea noilor generații de medici și a subliniat că experiența profesională trebuie transmisă mai departe, astfel încât tinerii specialiști să poată deveni chiar mai buni decât cei care i-au format.

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„Am însă și un mesaj ferm pentru cadrele didactice și pentru medicii cu experiență. Tinerii medici, rezidenții și viitorii specialiști trebuie susținuți, nu priviți ca o amenințare.

Respect munca profesorilor care au format generații de medici, dar nu accept mentalitatea potrivit căreia trebuie să închidem ușile pentru că vine cineva care ne-ar putea lua locul”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a adăugat că sistemul medical are nevoie de colaborare între generații și de echipe în care experiența medicilor consacrați contribuie la dezvoltarea viitorilor specialiști.

„Dimpotrivă! Ar trebui să ne bucurăm că există tineri capabili să ne continue munca și să devină chiar mai buni decât noi”, a mai scris ministrul.

Ministrul Sănătății, despre solidaritatea chirurgilor pediatri

Alexandru Rogobete a amintit și de perioada dificilă traversată în această vară de comunitatea chirurgilor pediatri, apreciind solidaritatea și unitatea de care au dat dovadă specialiștii. „În această vară, comunitatea chirurgilor pediatri a traversat o perioadă dificilă, în care a demonstrat solidaritate, unitate și capacitatea de a-și susține interesele profesionale. Mă bucur că vocea acestor specialiști a fost auzită și apreciez modul în care au rămas uniți într-un moment complicat pentru sistemul de sănătate. Pentru asta, vă felicit și vă mulțumesc!”, a precizat ministrul. „Un profesor bun trebuie să știe când să facă loc generației care vine după el” Rogobete a insistat și asupra importanței colaborării și empatiei în medicină, în special în chirurgia pediatrică, unde medicii au responsabilitatea de a îngriji copii și de a le oferi sprijin familiilor acestora.