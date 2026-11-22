Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a primit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, în cadrul unei ceremonii organizate la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Distincția i-a fost conferită de Preasfințitul Părinte Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Alexandru Rogobete a transmis că distincția reprezintă un semn de încredere, dar și o responsabilitate. Ministrul a transmis că își dorește să rămână aproape de oameni, să îi asculte și să își ducă la capăt angajamentele.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Astăzi, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, am primit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, conferit de Preasfințitul Părinte Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Această distincție mă onorează și mă responsabilizează. O primesc ca pe un semn de încredere și ca pe un îndemn să rămân aproape de oameni, să îi ascult și să duc la bun sfârșit ceea ce mi-am asumat”, a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

În finalul postării, Ministrul Sănătății i-a mulțumit Episcopului Maramureșului și Sătmarului pentru distincția acordată și pentru încredere.

„Vă mulțumesc din suflet, Preasfinția Voastră, pentru această distincție și pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o. Vă asigur că o să fie bine!”.