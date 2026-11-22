Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat într-o postare pe rețelele sociale că a primit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, în cadrul unei ceremonii organizate la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Distincția i-a fost conferită de Preasfințitul Părinte Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.
Alexandru Rogobete a transmis că distincția reprezintă un semn de încredere, dar și o responsabilitate. Ministrul a transmis că își dorește să rămână aproape de oameni, să îi asculte și să își ducă la capăt angajamentele.
„Astăzi, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, am primit Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, conferit de Preasfințitul Părinte Iustin Hodea, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.
Această distincție mă onorează și mă responsabilizează. O primesc ca pe un semn de încredere și ca pe un îndemn să rămân aproape de oameni, să îi ascult și să duc la bun sfârșit ceea ce mi-am asumat”, a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.
În finalul postării, Ministrul Sănătății i-a mulțumit Episcopului Maramureșului și Sătmarului pentru distincția acordată și pentru încredere.
„Vă mulțumesc din suflet, Preasfinția Voastră, pentru această distincție și pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o. Vă asigur că o să fie bine!”.
Ministrul Sănătății s-a aflat în Maramureș, unde a vizitat mai multe unități medicale și a discutat cu reprezentanții acestora despre problemele cu care se confruntă, investițiile aflate în derulare și nevoile sistemului sanitar din județ. Alexandru Rogobete a mers în spitale pentru a vedea situația din teren și pentru a analiza soluțiile care pot contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale.
În urma vizitelor, ministrul a vorbit despre experiența din Maramureș și despre discuțiile purtate cu personalul medical, pe care le-a descris într-un mesaj public drept un motiv de optimism. Acesta a transmis că pleacă din județ cu idei și proiecte pe care dorește să le ducă mai departe.