Un soldat din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), în vârstă de 28 de ani, este cercetat după ce a acroșat cu mașina un polițist, duminică 22 noiembrie. Agentul încerca să-l oprească pe angajatul ISU în timpul unui control rutier, în localitatea Ianova, județul Timiș. Șoferul a fugit de la fața locului, însă a fost identificat ulterior de polițiști.

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Potrivit IPJ Timiș, șoferul a refuzat să se legitimeze și să prezinte actele. În momentul în care unul dintre polițiști s-a deplasat în fața mașinii pentru a observa numărul de înmatriculare și a identifica vehiculul, șoferul a pornit brusc de pe loc și l-a lovit.

Polițistul a mers la o unitate medicală pentru investigații de specialitate.

Soldatul ISU consumase alcool, înainte să se urce la volan

În urma verificărilor, polițiștii au identificat șoferul, un bărbat de 28 de ani, care a fost depistat ulterior în localitatea Săcălaz. Autoturismul a fost localizat în comuna Remetea Mare.

În urma testării, bărbatul a avut 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testarea a indicat și posibila prezență a unor substanțe psihoactive.

De asemenea, bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a eventualului consum de substanțe psihoactive.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara, pentru părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

ISU Timiș a transmis că se delimitează ferm de orice faptă care contravine legii și regulamentelor militare, în cazul în care aceasta va fi dovedită. Instituția și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu autoritățile pentru clarificarea situației.

FOTO: ISU/Facebook