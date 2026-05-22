Alexandru Rogobete: Dacă alegem calcule meschine, vom plăti, cu toții”

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, care a demisionat din funcție, a transmis un mesaj pe Facebook. Acesta spune că crede în oameni și în capacitatea de a găsi „resurse și de a repara ce pare ireconciliabil, stricat sau iremediabil”.

Prin mesajul său, Rogobete cere „ o nouă investiție de încredere în România noastră, a tuturor, pro-occidentală, onestă și demnă și performantă. Avem nevoie de o țară cu un Guvern funcțional, cu putere de decizie și curaj”.

Alexandru Rogobete mai spune că, „refuz să cred că, în momentul critic în care proiecte de miliarde pentru români atârnă de un fir de ață, nu avem maturitatea și responsabilitatea de a renunța la mituri și salvatori mesianici în favoarea unei construcții stabile și funcționale”.

”Cred mult în oameni. În capacitatea noastră de a găsi resurse și de a repara ce pare ireconciliabil, stricat sau iremediabil. De aceea, aici și acum am decis să transmit un mesaj prin care cer ceea ce pare imposibil de dat: o nouă investiție de încredere în România noastră, a tuturor, pro-occidentală, onestă și demnă și performantă. Avem nevoie de o țară cu un Guvern funcțional, cu putere de decizie și curaj. Refuz să cred că, în momentul critic în care proiecte de miliarde pentru români atârnă de un fir de ață, nu avem maturitatea și responsabilitatea de a renunța la mituri și salvatori mesianici în favoarea unei construcții stabile și funcționale. Am intuiția care îmi spune că, indiferent de emoția de moment, la final, pierdem toți. Deja am început să pierdem. Un singur exemplu: proiecte și parteneriate strategice puse la grea încercare de orgoliile care alimentează lupta politică. Greșit!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Alexandru Rogobete își încheie mesajul făcând un apel către „fiecare politician, om politic, decident, în parte care crede în construcția României pro-occidentale”.

„Dacă mandatele mele publice la ministerul Sănătății m-au învățat ceva este că numai atunci când livrezi ce ai promis poți să generezi încredere. Restul e publicitate sau marketing, cum vreți să-i spuneți. Atunci când ești într-o funcție de responsabilitate publică, orgoliul și confortul tău ajung pe ultimul loc, nu pe primul. Am încredere în oameni și îmi permit să fac un apel public către fiecare politician, om politic, decident, în parte care crede în construcția României pro-occidentale. Înțeleg că este greu, înțeleg că tranșeele par atât de adânc săpate încât nu poți ieși din ele, dar orgoliile mari au, mai tot timpul, mize mici. Dacă ne găsim împreună drumul corect și responsabil acum, românii ne vor aprecia, în limitele încrederii pe care o câștigăm, prin fapte. Dacă alegem calcule meschine, orgolii nesfârșite sau iluzii îndeprătate vom plăti, cu toții”, a mai punctat Alexandru Rogobete.

