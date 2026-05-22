Noaptea Muzeelor 2026. Muzeul Cotroceni, Antipa și clădirea Primăriei, printre principalele atracții emblematice ale Capitalei

Zeci de muzee și clădiri emblematice din București își vor deschide porțile pentru public celei de-a 22 ediție a Nopții Muzeelor, care va avea loc sâmbătă, 23 mai.

Obiective culturale emblematice precum Muzeul Antipa, Palatul Cotroceni, Arcul de Triumf, Muzeul Militar Național și sediul Primăriei Municipiului București vor putea fi vizitate gratuit în cadrul unui program ce se va desfășura până târziu în noapte.

Inițiat în 2005 sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale (NEMO), „Noaptea Muzeelor” ajunge anul acesta la cea de-a 22-a ediție în România.

Muzeul Militar Național

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” organizează sâmbătă, 23 mai, între orele 12.00 și 24.00, evenimentul „O Noapte la Muzeul Militar Național”, în cadrul programului Noaptea Muzeelor. Intrarea va fi gratuită.

Cetățenii vor avea ocazia să asiste la o serie de concerte cu muzică de fanfară, marșuri militare și muzică de promenadă.

De asemenea, militari din cadrul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” vor executa exerciții de tip „drill team”, între orele 18:00 și 19:00.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

La Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” publicul va putea vizita gratuit expoziția permanentă. De asemenea, instituția a pregătit și o serie de activități speciale dedicate naturii, cercetării și biologiei.

Programul va începe sâmbătă, 23 mai 2026, la ora 18:00, și se va încheia duminică, 24 mai 2026, la ora 01:00.

Primăria Capitalei

Sediul Primăriei Municipiului București va putea fi vizitat gratuit sâmbătă, între orele 18:00 și 24:00. Programul include tururi ghidate dedicate istoriei și arhitecturii clădirii-monument, expoziții tematice și momente de muzică live.

Vizitatorii vor putea descoperi expoziția „Bucureștiul care n-a mai fost”.

Muzeul Național al Literaturii Române

Muzeul Național al Literaturii Române participă la Noaptea Muzeelor cu un program extins, desfășurat între orele 14:00 și 24:00.

În cadrul evenimentului, publicul va avea parte de tururi ghidate și la casele memoriale „George și Agatha Bacovia” și „Tudor Arghezi – Mărțișor”, aflate în administrarea instituției.

Arcul de Triumf

Arcul de Triumf va fi deschis publicului între orele 18:00 și 22:00.

Pe lângă expoziția permanentă, vizitatorii vor putea admira și proiectul „Evocarea participanților din Primul Război Mondial”, organizată cu ocazia evenimentului.

Palatul Mogoșoaia

Palatul Mogoșoaia își așteaptă vizitatorii între orele 18:00 și 22:00, cu acces gratuit la palat, expozițiile găzduite în incintă și spațiile exterioare. Pe parcursul serii, publicul va putea participa și la recitaluri de muzică live, organizate în cadrul programului special pregătit pentru Noaptea Muzeelor.

Ateneul Român

Ateneul Român se alătură ediției din acest an a Nopții Europene a Muzeelor printr-un program special organizat de Filarmonica George Enescu în parteneriat cu Muzeul Național George Enescu.

Simbol al culturii române și deținător al Mărcii Patrimoniului European, edificiul va putea fi vizitat sâmbătă, 23 mai, între orele 22:00 și 00:00. Accesul este gratuit pe baza unei rezervări prealabile, însă începând cu ora 23:00 intrarea va fi permisă și fără rezervare, în limita locurilor disponibile. Ultima intrare este programată la ora 23:30.

Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român participă la ediția din acest an a Nopții Europene a Muzeelor cu acces gratuit pentru public, sâmbătă, 23 mai. Pe lângă expoziția permanentă, instituția va găzdui cinci expoziții temporare și Târgul „100 de tradiții românești”, eveniment dedicat promovării meșteșugurilor și patrimoniului cultural tradițional. Accesul este gratuit.

Colecția Publică de Istorie Feroviară Românească – CENAFER

Pasionații de trenuri și istorie vor putea vizita, în cadrul Nopții Muzeelor, Colecția Publică de Istorie Feroviară Românească, administrată de CENAFER.

Spațiul își va deschide porțile sâmbătă, între orele 20:00 și 02:45, iar accesul va fi gratuit. Vizitatorii vor avea ocazia să descopere exponate care ilustrează evoluția transportului feroviar în România și în Europa, de la primele vagonete care circulau pe șine de lemn în Transilvania până la marile proiecte de infrastructură feroviară.

Printre atracțiile prezentate se numără povestea Podului „Carol I” de la Cernavodă, istoria celebrului Orient Express și numeroase obiecte și machete care ilustrează dezvoltarea căilor ferate de-a lungul ultimelor secole.

Noaptea Muzeelor la Muzeul Național Cotroceni

Muzeul Național Cotroceni va putea fi vizitat între orele 17:00 și 23:00, accesul fiind gratuit pe baza prezentării unui act de identitate la intrare.

Traseul include Saloanele Regale – Holul de Onoare, Sufrageria Germană, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor și Biblioteca Regelui Ferdinand – dar și Spațiile Medievale, precum Pivnița Mare și Cuhnia.

Programul este completat de mai multe expoziții temporare, care oferă vizitatorilor o perspectivă amplă asupra patrimoniului istoric și cultural al ansamblului Cotroceni.

Muzeul Național al Pompierilor

Muzeul Foișorul de Foc va fi deschis publicului pe 23 mai 2026, în intervalul 17:00 – 23:00, iar accesul va fi gratuit.

Vizitatorii vor putea descoperi expoziția „Pompierii de ieri și de astăzi”, care prezintă istoria salvatorilor de profesie prin intermediul a șapte săli tematice.

Spațiul muzeal, considerat un reper al patrimoniului urban bucureștean, oferă o perspectivă asupra evoluției activităților de intervenție și protecție civilă din România.

Noaptea Muzeelor 2026 la Arhivele Naționale ale România

Arhivele Naționale ale României își vor deschide porțile pe 23 mai 2026, în intervalul 20:00 – 02:00, în cadrul programului „Uși deschise către lumea arhivelor istorice”.

Accesul publicului va fi gratuit. Programul include expoziția „Din tezaurul Arhivelor”, care reunește documente ce ilustrează evoluția Țării Românești și a Moldovei din secolul al XIV-lea până în epoca modernă, dar și expoziția temporară „Brâncuși între formă și spirit”.

Vizitatorii vor avea acces și în sala de protocol care găzduiește mobilier provenit de la Mănăstirea Mihai Vodă, într-un demers ce oferă o perspectivă rară asupra patrimoniului istoric și administrativ al României.

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București participă la ediția din acest an a evenimentului „Noaptea Muzeelor”, oferind publicului acces gratuit sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul 18:00 – 24:00.

Vizitarea Palatului CCIB se va realiza prin tururi ghidate organizate la fiecare 30 de minute. Traseul include unele dintre cele mai reprezentative spații ale clădirii, precum Aula Carol I, Sala George G.

„Noaptea Legendelor” la Galeriile Artmark

De Noaptea Europeană a Muzeelor, Galeriile Artmark își invită publicul, sâmbătă seară, la „Noaptea Legendelor”, o noapte dedicată marilor nume din artă, sport și muzică.

Accesul publicului la Palatul Cesianu-Racoviță se va face între orele 19:00 și 23:00, și este cu intrare liberă.

„Noaptea Legendelor” de la Artmark propune astfel o experiență culturală aparte, în care patrimoniul artistic, memoria sportivă și cultura pop contemporană se întâlnesc într-un singur spațiu.

Noaptea Muzeelor 2026 se desfășoară și în alte orașe ale țării, printre care Cluj-Napoca, Constanța și Oradea, unde publicul va avea acces la muzee, monumente istorice, expoziții și tururi ghidate.

