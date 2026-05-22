Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) le solicită premierului interimar Ilie Bolojan și secretarului general al Guvernului, Dan Reșitnec, să clarifice informațiile privind posibila aducere a Sorinei Oancea într-o funcție de conducere la SGG. Sorina Oancea a fost implicată într-un scandal, în urmă cu câțiva ani, fiind acuzată de conflict de interese.

Într-un comunicat de presă, sindicatul precizează că se pregătește aducerea Sorinei Oancea pentru o funcție de conducere la Serviciul monitorizare întreprinderi și instituții publice. Oancea a fost acuzată că și-ar fi angajat cumnatul pe un post de șef în instituția pe care o conduce, la ADP sector 1.

„Pentru membrii de partid există excepții de la reforma domnului Bolojan?”

„Dacă informațiile se confirmă, situația este de un ridicol administrativ aproape perfect: în timp ce premierul interimar vorbește despre blocarea mobilității lucrătorilor din administrație, reducerea cheltuielilor, eficiență și „curățenie” în administrație, la Secretariatul General al Guvernului se pregătește, pe ușa din față sau din lateral, instalarea într-o funcție de conducere a unei persoane cu traseu politic vizibil. Așadar, întrebarea este simplă: Premierul interimar Ilie-Gavril Bolojan a susținut public necesitatea controlării cheltuielilor statului și a eliminării risipei, inclusiv prin calcularea necesarului de personal în instituții, în contextul discuțiilor despre înghețarea transferurilor și detașărilor. În spațiul public au fost lansare propuneri de acte normative care prevăd măsuri de suspendare a detașărilor și transferurilor în administrație până la finalul anului 2026”.

În acest context, SAALG întreabă: se blochează mobilitatea funcționarilor publici doar atunci când aceștia nu sunt utili politic? (…) SGG nu este o agenție de plasare pentru oameni politici rămași fără scaun. Pentru membrii de partid există excepții de la reforma domnului Bolojan?”

Se soliicită explicarea criteriilor profesionale de numire a Sorinei Oancea și cadrul juridic al numirii

În continuare, Sindicatul solicită clarificarea imediată a informațiilor privind eventuala aducere a Sorinei Oancea la SGG și cere să fie indicată forma juridică avută în vedere: transfer, detașare, concurs, numire temporară, exercitare cu caracter temporar sau alt mecanism administrativ.

(…) Guvernul are obligația minimă de a explica foarte clar ce criterii profesionale justifică eventuala aducere a aceleiași persoane într-o funcție de conducere la nivelul SGG. Demnitarii demiși de Parlament par să își înșurubeze oamenii în administrație înainte de a pierde controlul asupra unor zone de putere.

Sindicaliștii precizează că nu se opun ocupării funcțiilor publice de către persoane competente, ci dublului standard care prevede austeritate pentru salariați, oportunități pentru clientelă; blocaje pentru funcționarii obișnuiți, culoare pentru apropiații politici; reformă în discurs, aranjamente în practică.

PNL sector 1 acuza un concurs aranjat în favoarea Sorinei Oancea

În mai 2024, organizația PNL a sectorului 1 avertiza că useristei Sorina Oancea i s-a pregătit deja postul ca șef de serviciu la Primăria Sectorului 1, condusă la acel moment de unul din liderii USR, Clotilde Armand. Ea însăși cercetată de DNA pentru conflict de interese

Sorinei Oancea, acuzată de conflict de interese, nu i-a fost cerută demisia de către Clotide Armand

În ianuarie 2023, liderul PSD din Sectorul 1, Florin Manole a acuzat-o pe directoarea Administrației Domeniului Public, din același sector, de conflict de interese. Sorina Oancea și-ar fi angajat cumnatul pe un post de șef.

Florin Manole a acuzat-o pe Sorina Oancea, care se afla la conducerea ADP, că și-ar fi angajat cumnatul pe un post de șef în instituția pe care o conduce. Astfel, numirea lui Dvorscheak, cumnatul Sorinei Oancea, indica un conflict de interes. Însă chiar USR ceruse la un moment dat ca șeful Autorității Electorale Permanente (AEP) să demisioneze pentru că și-a angajat o rudă în instituție. Demisia șefului AEP a avut loc. USR a cerut la un moment dat ca șeful Autorității Electorale Permanente (AEP) să demisioneze pentru că și-a angajat o rudă în instituție. Constantin Mitulețu Buică și-a dat demisia pe 11 ianuarie 2p23 din funcția de președinte al AEP.

Însă, demisia Sorinei Oancea sau demiterea ei de către fostul edil USR al sectorului 1, Clotilde Armand, nu s-a mai produs. De precizat că Armand are un dosar ANI trimis la DNA.

