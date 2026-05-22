Prima pagină » Actualitate » Crin Antonescu: „PNL se bucură că au şi ei un Mesia al lor. De când a hotărât Iohannis să-i împreuneze, fac guvern cu PSD”

Crin Antonescu: „PNL se bucură că au şi ei un Mesia al lor. De când a hotărât Iohannis să-i împreuneze, fac guvern cu PSD”

Luiza Dobrescu
Crin Antonescu:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Off the Record”, la Mediafax, fostul lider liberal, Crin Antonescu, spune că PNL are, în sfârşit „un Mesia al lui” care a transformat partidul într-o anexă a lui Ilie Bolojan.

Antonescu a mai spus, referitor la relaţia liberalilor cu noul lider de partid ar fi una de anexă a premierului.

„PNL se bucură de chestia asta că au şi ei un Mesia, aşa cum alţii l-au găsit pe Călin Georgescu.

PNL este transformat într-o anexă, ceea ce şi merită, de vreme ce acceptă. A lui Bolojan.

PNL e un grup de oameni dispuşi să guverneze şi accum dispuşi să facă reforma şi modernizarea  României”, spune Crin Antonescu, la Mediafax. 

Crin Antonescu explică istoria relaţiei PSD-PNL,  care a luat naştere pe vremea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis.

„PNL în cei 10 ani de mandat ai lui Iohannis a schimbat 10 piei. Liderii au fost eliminaţi, discursul partidului s-a schimbat şi sigur că după aceea au apărut şi generaţii noi, educate în spiritul acestei slugărniciei necondiţionate faţă de Palatul Cotroceni. 

Ceea ce numim PNL, acest grup de oameni, care au profitat, au trăit bine-mersi în aceşti 7 ani, este ceva foarte caraghios. Din când în când, de când a hotărât Iohannis să-i împreuneze, fac guvern cu PSD.

Au avut profituri frumoase, tot felul de alte lucruri care se împart atunci când guvernezi”, mai spune Antonescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

OFF The Record. Invitat: Crin Antonescu, fost președinte PNL

Crin Antonescu îl atacă direct pe Ilie Bolojan: „Un premier care a eșuat”. Ce spune fostul lider PNL despre actuala clasă politică

Recomandarea video

Mediafax
Ce scrie presa maghiară de tratamentul primit de FK Miercurea Ciuc în România
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate au un efect surprinzător asupra mușchilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe