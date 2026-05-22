Invitat la emisiunea „Off the Record”, la Mediafax, fostul lider liberal, Crin Antonescu, spune că PNL are, în sfârşit „un Mesia al lui” care a transformat partidul într-o anexă a lui Ilie Bolojan.

Antonescu a mai spus, referitor la relaţia liberalilor cu noul lider de partid ar fi una de anexă a premierului.

„PNL se bucură de chestia asta că au şi ei un Mesia, aşa cum alţii l-au găsit pe Călin Georgescu. PNL este transformat într-o anexă, ceea ce şi merită, de vreme ce acceptă. A lui Bolojan. PNL e un grup de oameni dispuşi să guverneze şi accum dispuşi să facă reforma şi modernizarea României”, spune Crin Antonescu, la Mediafax.

Crin Antonescu explică istoria relaţiei PSD-PNL, care a luat naştere pe vremea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis.

„PNL în cei 10 ani de mandat ai lui Iohannis a schimbat 10 piei. Liderii au fost eliminaţi, discursul partidului s-a schimbat şi sigur că după aceea au apărut şi generaţii noi, educate în spiritul acestei slugărniciei necondiţionate faţă de Palatul Cotroceni. Ceea ce numim PNL, acest grup de oameni, care au profitat, au trăit bine-mersi în aceşti 7 ani, este ceva foarte caraghios. Din când în când, de când a hotărât Iohannis să-i împreuneze, fac guvern cu PSD. Au avut profituri frumoase, tot felul de alte lucruri care se împart atunci când guvernezi”, mai spune Antonescu.

OFF The Record. Invitat: Crin Antonescu, fost președinte PNL

