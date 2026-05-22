Ilie Bolojan a cedat nervos într-o conferință de presă. S-a răstit la jurnaliști, s-a enervat și în cele din urmă s-a ridicat și a plecat

Luiza Dobrescu
Ilie Bolojan se enervează atunci când este întrebat de ziarişti cum a fost posibil ca România să nu reuşească să îndeplinească 38 de jaloane din cele 50 din PNRR, în 11 luni de când acesta este premier.

Aflat în Vrancea, într-o vizită de lucru, Bolojan a considerat întrebarea „tendenţioasă” şi a încheiat brusc conferinţa de presă.

„Întrebarea este tendențioasă. În Parlament trebuie să meargă nouă proiecte de legi. Celelalte jaloane se rezolvă prin ordine de ministru și hotărâri de guvern.
Problemele importante sunt cele pe componenta parlamentară.
Fiecare minister coordonator de reformă a avut posibilitatea să rezolve jaloanele în perioada în care a considerat de cuviință.
Nu vor fi probleme pe îndeplinirea jaloanelor care țin de Guvernul României”, a transmis premierul, din Vrancea.

România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile 5 şi 6, granturi și împrumuturi, pentru finalizarea PNRR.

Practic, acest lucru înseamnă 38 de ținte și jaloane neîndeplinite, iar penalizările ar putea depăși 15 miliarde de euro, adică mai mult decât suma rămasă de încasat prin acest program.

