Alexandru Rogobete, măsuri DRASTICE împotriva medicilor. Ministrul amenință cu desfacerea contractului de muncă: „Acest fenomen se va opri”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, anunță măsuri drastice împotriva medicilor care nu își respectă programul complet la spitalele de stat. În loc să lucreze opt ore, mulți medici pleacă la ora 12:00-13:00 pentru a presta servicii la clinici private. Măsura extremă poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă pentru medicii care nu își respectă programul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, nu se opune ca medicii să aibă două joburi, dar insistă că aceștia trebuie să își termine mai întâi programul la spitalul public. Pentru a controla această situație, vor fi crescute instrumentele administrative ale managerilor și șefilor de secție.

În paralel, ministerul a trimis de vineri controale în teritoriu pentru a verifica abuzurile la concediile medicale. O echipă de experți formată din manageri de spital, reprezentanți ai universităților și ai CNAS lucrează la modificări legislative pentru a reduce aceste fenomene.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că sunt în construcție 14 spitale din cele 24 contractate prin PNRR. Oficialul nu garantează însă câte vor fi terminate până la sfârșitul lui 2026.

Ministrul a explicat că România a semnat contracte pentru 24 de spitale, deși indicatorul Comisiei Europene era de 19, supracontractând deliberat pentru a putea respecta ținta în cazul în care anumite șantiere se blochează.

Oficialul de la Sănătate a amintit că în 2022, când a venit la Ministerul Sănătății ca secretar de stat, a găsit trei proiecte pentru centre de arși „blocate”, care însă au fost deblocate în perioada 2022-2023.

„În 2022, când am venit la Ministerul Sănătății secretar de stat, am găsit trei proiecte pentru trei centre de arși complet blocate. În perioada 2022- 2023 am reușit să le deblocăm în sensul că s-au finalizat licitațiile și s-au semnat lucrările de construcție”, a explicat Alexandru Rogobete.