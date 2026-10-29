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Gadi Eisenkot acuză tabăra lui Netanyahu de manipularea politică a anchetei privind amestecul organizațiilor străine în alegerile din Israel. Likud ar suspecta că în spatele voturilor arabilor s-ar afla Turcia și Qatar

Gadi Eisenkot acuză tabăra lui Netanyahu de manipularea politică a anchetei privind amestecul organizațiilor străine în alegerile din Israel. Likud ar suspecta că în spatele voturilor arabilor s-ar afla Turcia și Qatar
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Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, a avertizat împotriva exploatării politice a acuzațiilor privind o ingerință străină în alegerile de marți de către premierul Benjamin Netanyahu și a aliaților săi. Liderul opoziției spune că se urmărește amânarea depunerii jurământului de către viitorul Parlament israelian (Knesset). 

Președintele Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Curții Supreme Noam Sohlberg, a dispus ca serviciul de securitate Shin Bet să investigheze după ce au apărut suspiciuni de finanțare și mită electorală din partea unor entități străine.

„Israelul trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a proteja integritatea alegerilor împotriva oricărei tentative de ingerință, manipulare sau dezinformare, și să investigheze riguros fiecare sesizare. Totodată, nu trebuie permis actorilor politici să exploateze această situație pentru a influența data la care va depune jurământul cel de-al 26-lea Knesset.”, a spus Gadi Eisenkot, potrivit The Times of Israel 

Îndemnuri la arestarea liderilor partidelor arabe. Turcia și Qatar, acuzate de ingerințe străine

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, a solicitat serviciului Shin Bet să aresteze toți liderii partidelor arabe care sunt suspectați că s-au implicat în gestionarea unor fonduri din Qatar și persoanele asociate cu gruparea „Frații Musulmani”. El a precizat că trebuie să existe temeiuri legale pentru arestarea acestora.

Presa israeliană raportează că partidul Likud condus de Netanyahu suspectează Qatar și Turcia au fost în spatele organizațiilor care au propulsat voturile din partea populației arabe. Nu a apărut nicio dovadă publică care să susțină acuzațiile.

Niciun bloc nu deține majoritatea

După numărarea a 94,45% din voturi, partidul Likud condus de Benjamin Netanyahu conduce cu 20,62% (26 de mandate în Knesset). Partidul lui Gadi Eisenkot, Yashar, are 16,14% (21 mandate).  Cei doi dispun de susținerea altor partide.  La alegerile din 27 octombrie, 77,7% din populația israeliană a votat.

În total, blocul lui Netanyahu compus din Likud, Yahadut HaTorah, Otzma Yehudit, Shas, HaTzionut HaDatit și Zehut, are 53 de mandate. Premierul actual dispune de 41,96% susținere.

Blocul condus de Eisenkot, compus din Yashar, B’Yachad Beroshot Bennett, HaDemokratim și Yisrael Beitenu, are 48 de mandate. Eisenkot are numai 37,69% susținere pentru a fi premier.

Însă, se mai pun și partidele arabe (HaReshima HaMeshutefet și Ra’am) care au 19 mandate, deci 15,07%, potrivit Comitetului Central Electoral. De aceste două partide arabe care au obținut cu nouă mandate mai mult față de alegerile anterioare depind care bloc va intra la guvernare, dar și de decizia președintelui israelian Isaac Herzog.   Niciun bloc nu are majoritate – 61 de mandate – pentru a forma un guvern.

Un lider politic israelian născut în Moldova face apel la autorități

Între timp, fostul ministru și președintele partidului Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, a calificat scrisoarea judecătorului Curții Supreme adresată serviciului Shin Bet drept o evoluție „dramatică” și „fără precedent”.

Liderul politic israelian născut la Chișină, în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, a îndemnat autoritățile să acționeze „prompt pentru a scoate adevărul la iveală cât mai curând posibil.”

Poliția spune că nu există dovezi

Acuzațiile apar în contextul unei campanii mai ample a partidului conservator Likud de a contesta voturile numeroase din partea comunităților arabe, după ce blocul condus de premierul Netanyahu a pierdut majoritatea parlamentară (11 mandate pierdute).

Poliția a respins afirmațiile partidului conform cărora alegerile ar fi fost „fraudate” de către partidele arabe, precizând că „nu există dovezi în acest sens”.  Alegerile au avut loc într-un context tensionat după atacurile teroriste de pe 7 octombrie 2023. Israelul a dus de atunci multiple războaie.

Pe plan social, guvernul Netanyahu a întâmpinat cele mai mari proteste din istoria Israelului după pachetul de reforme judiciare propuse ce ar fi putut schimba echilibrul puterilor în stat, premierul fiind vizat de acuzații pentru corupție. Ultimele sondaje de dinaintea alegerilor arătau că Likud era pe primul loc, având 27%, iar partidul Yashar avea 21%.

Sursa Foto: Hepta

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