Incendiul care a cauzat, miercuri seară, moartea a doi frați din localitatea Tălmaciu (județul Sibiu), o fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani, ar fi pornit de la un radiator electric lăsat în funcțiune prea aproape de patul lor, scrie Turnulsfatului. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Tragedia este amplificată de faptul că cei doi copii erau crescuți doar de mamă, care se afla într-o altă încăpere în acele clipe, mai scrie publicația locală.

Copiii au fost resuscitați timp de o oră

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a fost alertat miercuri seară, în jurul orei 20.00, printr-un apel la 112, în care s-a anunțat că „o cameră este inundată cu fum”. Casa se află pe strada 1 Mai din comuna Tălmaciu.

„La sosirea forțelor la locul intervenției au fost găsiți doi minori, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel în vârstă de 4 ani, inconștienți în stop cardio-respirator”, a transmis lt. Andreea Ștefan, de la ISU Sibiu.

În urma recunoașterii făcute în încăperea plină de fum, pompierii au constatat că „a ars o parte din salteaua unui pat”. La intervenție au fost trimise o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, mașina medicului de urgență și 3 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Sibiu, dintre care una cu medic. Echipajele medicale au încercat timp de o oră să-i resusciteze pe cei doi copii.

„Au fost găsiți în stop cardiorespirator, după o intoxicație cu fum”, a declarat pentru Știrile ProTV dr. Elena Butănescu, medic primar la SAJ Sibiu.

Copiii nu au răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul, a anunțat lt. Andreea Ștefan. „S-a declarat decesul ambilor minori”, a confirmat și Vasile Scridon, de la Ambulanța Sibiu.

Familia locuia cu chirie

Din partea autorităților, primarul localității a precizat că familia locuia cu chirie. „Sunt chiriași. Nu îi aveam în evidența primăriei sau orașului Tălmaciu”, a declarat pentru Știrile ProTV primarul Ioan Oancea.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere și distrugere din culpă. Ancheta urmează să lămurească dacă mama copiilor poate fi trasă la răspundere pentru neglijență.

Context

La data de 28 octombrie a.c., în jurul orei 19:34, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că doi copii ar fi fost intoxicați cu fum, într-un imobil din orașul Tălmaciu, anunță oficial Vlad Teodosiu-Păducel, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu.

Polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului, iar trupurile neînsuflețite ale celor doi minori au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Sibiu, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor decesului.