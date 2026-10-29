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Cele cinci mari confederații sindicale cer soluții pentru problemele economice și sociale de la premierul Luca Niculescu și liderul PSD, Sorin Grindeanu

Cele cinci mari confederații sindicale cer soluții pentru problemele economice și sociale de la premierul Luca Niculescu și liderul PSD, Sorin Grindeanu
foto: Mediafax.
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Cele cinci mari confederații sindicale reprezentative la nivel național au solicitat întâlniri de lucru cu premierul Luca Niculescu, miniștri PSD și cu președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu. Potrivit comunicatului emis, astăzi au fost trimise două solicitări oficiale către premier și președintele Camerei Deputaților, pentru ” identificarea unor soluții la principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația României”

Cele cinci confederații sunt Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS).

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național solicită întâlniri de lucru cu premierul României, miniștri social-democrați și cu președintele PSD

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au transmis astăzi două solicitări oficiale, adresate premierului României, Luca Niculescu, și președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru identificarea unor soluții la principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația României”, se arată în comunicat.

foto: Mediafax.

Reprezentanții confederațiilor sindicale, așteptați, luni, la Guvern

Reprezentanții confederațiilor sindicale sunt așteptați la Guvern, la ora 16:00, luni, pentru o întâlnire de lucru, însă cele cinci mari confederații sindicale solicită o întâlnire cu Sorin Grindeanu și cei 11 miniștri social-democrați din Guvernul Niculescu.

În urma demersului, reprezentanții confederațiilor sindicale sunt așteptați luni, la ora 16:00, la Guvern, pentru o întâlnire de lucru.

Totodată, cele cinci organizații solicită o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cei 11 miniștri social-democrați, în vederea analizării priorităților sociale și economice și identificării unor măsuri concrete pentru protejarea nivelului de trai și a drepturilor lucrătorilor.

Cele cinci confederații subliniază importanța unui dialog social real și responsabil, care să contribuie la adoptarea unor măsuri adaptate nevoilor cetățenilor”, se arată în comunicat.

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