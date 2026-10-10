Rogobete, mesaj pentru liberali: „România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete l-a criticat sâmbătă pe Ilie Bolojan, pe care îl acuză că refuză dialogul politic, și a făcut apel la membrii PNL. Social-democratul spune că PSD este pregătit să își asume guvernarea, dar are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă.

Alexandru Rogobete, atac la Ilie Bolojan

„Am o întrebare pentru liberalii din PNL. Subliniez, LIBERALII! Voi sunteți mândri?”, a scris Alexandru Rogobete într-o postare pe Facebook.

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Social-democratul l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a respins din nou posibilitatea unui dialog politic și că preferă să întrețină conflictele.

„Ieri, Ilie Bolojan a închis din nou ușile dialogului politic. Cu aceeași îndârjire, a preferat să eticheteze oameni, să împartă România în buni și răi și să transforme orice invitație la responsabilitate într-un nou motiv de conflict. Dar România nu mai are nevoie de conflicte. Are nevoie de soluții!”, a precizat Rogobete.

Potrivit fostului ministru al Sănătății, problemele economice și dificultățile din sănătate, educație și administrație sunt inclusiv rezultatul politicilor adoptate în ultimul an, care nu au produs efectele promise.

„Iar când o direcție se dovedește greșită, responsabilitatea unui om de stat este să o corecteze, nu să o apere din orgoliu”, a subliniat el.

Apel către liberali

Alexandru Rogobete s-a adresat direct membrilor PNL, în special primarilor și consilierilor locali, pe care i-a îndemnat să susțină dialogul politic.

„Mă adresez liberalilor din PNL, primarilor, consilierilor locali, oamenilor care au construit proiecte și au dezvoltat comunități. Celor care știu că administrația înseamnă muncă, dialog, compromis responsabil și rezultate. PNL este mai mult decât Ilie Bolojan! Chiar credeți că România poate fi redresată prin refuzul permanent al dialogului? Că economia poate fi repornită prin certuri politice? Că spitalele pot fi finanțate și investițiile continuate cu un guvern care astăzi primește votul Parlamentului, iar mâine este blocat de aceeași majoritate?”, a transmis Rogobete.

De asemenea, fostul ministru al Sănătății a afirmat că PSD își dorește o majoritate parlamentară și guvernamentală stabilă și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

„PSD nu caută un paravan politic. PSD caută o majoritate parlamentară și guvernamentală stabilă, transparentă și asumată. Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea, bugetul, reformele și deciziile dificile. Dar România nu are nevoie de un guvern de vitrină, susținut de o majoritate de carton”, a mai spus el.

Acesta a insistat asupra necesității reluării dialogului între partide, chiar și în condițiile unor opinii diferite.

„Nu trebuie să avem aceleași opinii. Dar avem obligația să stăm la aceeași masă atunci când interesul țării o cere. România nu poate rămâne prizoniera orgoliului unui singur om”, a adăugat Rogobete.