Alexandru Rogobete, „PEDEAPSĂ” radicală pentru Spitalul Floreasca: „Centrul de Arşi și-a pierdut calitatea de centru, devine unitate funcţională”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a luat măsuri ferme în ceea ce privește Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, în urma neregulilor grave sesizate recent, și a anunțat că secția și-a pierdut calitatea de „centru” și devine „unitate funcțională de arși”, unde vor fi trataţi pacienţi ”într-o anumită limită de arsură”. De asemenea, acesta a declarat că legislaţia va fi schimbată astfel încât situațiile din ultima perioadă să nu se mai repete.

”În spaţiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienţilor cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unităţile din ţară şi în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislaţia astfel încât situaţia de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete a explicat că ancheta în cazul Spitalului Floreasca este derulată de Parchet.

”Ancheta este în momentul de faţă derulată de către Parchet şi nu vă potda detalii suplimentare”, a precizat Rogobete.

Oficialul a adăugat că Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de Centru.

”Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de centru şi devine unitate funcţională de arşi, adică va trata pacienţi cu arsuri într-o anumită limită de arsură şi de complexitatea cazului”, a declarat Alexandru Rogobete.

Cazul Laviniei Vlad a revoltat o țară întreagă

La începutul lunii august a fost semnalat un focar de Candida Auris la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală, după ce o pacientă cu arsuri grave pe 70% din suprafața corpului, Lavinia Vlad, a fost transportată de urgență la un spital din Belgia, în stare gravă din cauza bacteriilor contactate în instituția medicală din România.

Rogobete a adăugat că, în urma controlului, a reieșit că nu există sistem de ventilaţie HVAC (n. red, evacuarea aerului viciat şi filtrarea aerului proaspăt), deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcţia de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente, dar el nu există în realitate”.