Conducerea Spitalului Clinic Floreasca, după depistarea altor 4 cazuri de Candida Auris: „Nu este niciun focar de infecție în secția de ATI”

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală a transmis, referitor la cei patru pacienți despre care s-a vehiculat că ar fi infectați cu ciuperca Candida Auris, că sunt doar „purtători la nivel cutanat, în regiunea axilara și inghinală„, a afirmat instituția într-un comunicat.

Conducerea Spitalului Floreasca din Capitală a precizat că „rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar masurile de izolare a acestor pacienți au fost instituite conform procedurilor”.

„Ca urmare a informațiilor, apărute în spațiul public, în legătură cu noile cazuri colonizate cu Candida Auris, internate în secția AȚI, facem următoarele precizări:

– Cei 4 Pacienți nu sunt infectați, sunt doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilara și inghinală;

– Fiecare din acești pacienți are o patologie severa, ce a presupus o durata lunga de spitalizare, având și o imunitate scăzută;

– Rezultatele examenului de laborator au venit în timp real, iar masurile de izolare a acestor pacienți au fost instituite conform procedurilor, fiind înștiințată și Direcția de Sănătate Publica a Municipiului București, cu rugămintea că, daca se considera oportune masuri suplimentare, să ne fie comunicate pentru a le putea implementa;

– Rezultatele au fost pozitive pentru Candida Auris, concluziile prelimarii indicând prezenta stării de portaj sau colonizare. Similar oricui alt microorganism, diferență dintre infecție și colonizare este data de prezenta, respectiv absenta manifestărilor clinice”, se precizează în comunicat.

„Nu este documentat niciun focar de infecție în secția de terapie intensivă”

Conducerea spitalului susține că, în prezent, „nu este documentat niciun focar de infecție în secția de terapie intensivă.”

„La nivel european, intre 2013-2021, au fost raportate 1812 cazuri de infecție cu Candida Auris, izolate cu precădere în secțiile de terapie intensiva, ne arata un studiu publicat în Italia, în anul 2023 (NICHOLAS GERENIAT et AL).

Reacția SSPLIAAM a fost următoarea:

– Pe data de 08.08.2025, a fost anunțat de către laboratorul spitalului asupra apariției unor cazuri

– În acest moment nu este documentat niciun focar de infecție în secția de terapie intensiva;

– Cei 4 pacienți sunt izolați în vederea prevenirii răspândirii și apariției de noi cazuri;

– În conformitate cu informarea INSP din data de 06.08.2025, privind riscul reprezentat de colonizarea/infecțiile cu Candida Auris și masurile recomandate unităților medico-sanitare, în majoritatea cazurilor, pacienții sunt doar colonizați: „Colonizarea poate persista pe perioade îndelungate, fiind demonstrata uneori la 2 ani de la prima manifestare, la mai mult din jumătate dintre pacienții internați în spitale, care sunt spitalizați, nu se obține debarasarea de Candida Auris, în pofida tentativelor de decolonizare”. Acest gen de pacienți nu necesita tratament antifungic.

– Prin adresa nr. 11.08.2025, au fost transmise masuri pentru limitarea transmiterii Candida Auris în secția clinica AȚI I, acestea fiind instituite imediat încă de la aflarea rezultatelor de laborator. Personalul medical implicat a fost instruit asupra masurilor instituite și a fost informata DSPMB prin Adresa nr. 6441/11.08.2025, în vederea sprijinului cu alte masuri necesare.”, se mai menționează în comunicatul instituției.

Cazul Laviniei Alexandru, pacienta care a contactat Candida Auris la ATI, anchetat de Colegiul Medicilor

La începutul lunii august a fost semnalat un focar de Candida Auris la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală, după ce o pacientă cu arsuri grave pe 70% din suprafața corpului, Lavinia Alexandru, a fost transportată de urgență la un spital din Belgia, în stare gravă din cauza bacteriilor contactate în instituția medicală din România.

Colegiul Medicilor va audia 63 de doctori de la Floreasca, în cazul Laviniei, în timp ce pacienta luptă pentru viața ei într-un spital din Belgia

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor a declarat, pentru Digi 24, că atât numele doctorilor care s-au ocupat de tânără, cât și fișele de observație au fost obținute foarte greu de la spital. Între timp, Alina Alexandru, sora Laviniei, a că aceasta a fost detubată, însă doctorii din Belgia sunt sceptici privind starea ei de sănătate, dacă nu își face efect noul antibiotic la infecția cu bacteria Candida Auris.

Foto: Facebook / Floreasca