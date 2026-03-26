Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea: „Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici"

Alexandru Țiriac, mesaj după despărțirea de Sorana Cîrstea / Sursa: Mediafax Foto

Alexandru Țiriac a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea. El a subliniat că apreciază tot ceea ce i-a oferit viața, punând accent în special pe rolul de tată, scrie PROSPORT.

În vârstă de 49 de ani, Alexandru Țiriac a ales să transmită un mesaj de recunoștință, în care a vorbit despre copiii săi, pe care îi consideră cea mai mare realizare personală.

Despărțire discretă după o relație intensă

„Dumnezeu m-a binecuvântat cu trei copii fantastici”, a transmis acesta în mediul online. Postarea a fost însoțită de versuri dintr-o piesă interpretată de Hillsong United, pe care Țiriac a descris-o drept o „rugăciune zilnică”.

Separarea dintre Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea a avut loc recent, după câțiva ani de relație. Cei doi au preferat să rămână rezervați în ceea ce privește motivele care au dus la despărțire, evitând comentariile publice pe marginea acestui subiect.

Mesajul publicat de Țiriac pe Instagram pare să indice o perioadă de introspecție, dar și de recunoștință pentru aspectele importante din viața sa, notează ProSport.

„Mă uimește. Melodia asta este rugăciunea mea zilnică și modul în care îi mulțumesc Domnului pentru că este alături de cei aflați în nevoie în fiecare zi. Dumnezeu m-a binecuvântat atât de mult, încât mi-a dăruit totul și mai mult decât atât: trei copii fantastici. Viața fără ei ar fi lipsită de sens”, a scris Alexandru Țiriac într-o postare de tip InstaStory.

El a atașat și câteva dintre versurile melodiei respective:

„Duhule, condu-mă acolo unde încrederea mea nu cunoaște limite

Lasă-mă să merg pe ape

Oriunde m-ai chema

Du-mă mai adânc decât ar putea vreodată să rătăcească picioarele mele

Și credința mea va deveni mai puternică

În prezența Mântuitorului meu

Duhule, condu-mă acolo unde încrederea mea nu cunoaște limite

Lasă-mă să merg pe ape”.

La scurt timp după atacarea Iranului de către Israel și SUA și extinderea conflictului în tot Orientul Mijloc, Țiriac jr, stabilit de ani buni în Dubai, s-a întors în țară, pentru siguranța familiei sale. Iar după câteva zile petrecute la Paris, el a ales să se relaxeze, acum, în Japonia.

Sorana Cîrstea, concentrată pe tenis

În ceea ce o privește pe Sorana Cîrstea, fostă ocupantă a locului 21 în clasamentul WTA, aceasta nu a făcut comentarii publice legate de despărțire. În schimb, aflată în ultimul său an în circuitul profesionist, ea se concentrează pe meciurile de tenis. Iar rezultatele pe care le-a obținut în primele 3 luni din 2026 sunt foarte mulțumitoare.

La Miami Open, turneu de 1000 de puncte, a ajuns până în „optimi” și a revenit în Top 30 WTA (locul 29). Ea a câștigat și trofeul la Transylvania Open, al doilea titlu de simplu din 2025 încoace, după cel de la Cleveland.

De asemenea, Sorana Cîrstea mai are și șase trofee de dublu, cel mai recent fiind cel de la Madrid, unde a făcut pereche cu Anna Kalinskaya.

