Prima pagină » Actualitate » Tudorel Toader, prima reacție după ce fiul său a fost destituit de la UAIC. Ce spune fostul ministru despre decizia Comisiei de Etică

Tudorel Toader, prima reacție după ce fiul său a fost destituit de la UAIC. Ce spune fostul ministru despre decizia Comisiei de Etică

Tudorel Toader, prima reacție după ce fiul său a fost destituit de la UAIC. Ce spune fostul ministru despre decizia Comisiei de Etică
Fostul judecător CCR Tudorel Toader
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis destituirea fiului său, Alexandru Toader, din funcția didactică. Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Într-o postare pe Facebook, Tudorel Toader a atras atenția asupra posibilității de contestare a hotărârii Comisiei de Etică. Potrivit acestuia, decizia poate fi atacată în termen de 30 de zile la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, iar hotărârea acestei instituții poate ajunge, la rândul ei, în instanță.

„În termen de 30 de zile poate fi contestată la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, hotărâre care, la rândul său, poate fi atacată în instanța de judecată, fond și cale de atac”, a transmis fostul ministru.

Acesta a mai precizat că hotărârea UAIC a venit după aproximativ un an de cercetări și a fost comunicată chiar după încheierea dezbaterilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde fiul său a contestat măsura arestării preventive. La acel moment, instanța nu publicase încă soluția pe site-ul oficial. Tudorel Toader a transmis că există mai multe aspecte care necesită clarificări și a invocat necesitatea unui tratament egal în situații similare, precum și respectarea prezumției de nevinovăție.

„Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situații similare este întotdeauna dezirabil și că trebuie lăsată instanța de judecată să decidă, cu respectarea prezumției de nevinovăție”, a scris acesta.

Fostul ministru a mai menționat că Alexandru Toader nu a contestat hotărârea Consiliului Facultății de Drept prin care s-a dispus suspendarea activității sale didactice până la finalizarea procesului penal.

De ce a decis UAIC destituirea lui Alexandru Toader

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis destituirea lectorului universitar Alexandru Toader după ce a constatat încălcări ale normelor de etică și deontologie academică.

Potrivit reprezentanților instituției, abaterile au fost raportate la prevederile Legii nr. 199/2023 și ale Codului de etică al universității, adoptat la 23 mai 2019. Printre faptele reținute de Comisia de Etică se numără folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării studenților de acordarea unor favoruri sexuale.

„Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, a săvârșit abaterile de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, și anume folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”, au transmis reprezentanții universității.

Hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată în termen de 30 de zile.

ÎCCJ a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu

Pe plan penal, Alexandru Toader a obținut o schimbare a măsurii preventive. Inițial, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis marți contestația și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile.

Decizia instanței supreme este definitivă.

Fiul fostului ministru este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Ancheta vizează acuzații potrivit cărora acesta ar fi hărțuit sexual două studente de la Facultatea de Drept din cadrul UAIC.

Una dintre tinere a relatat presei că ar fi întreținut relații sexuale cu lectorul în două ocazii. Prima întâlnire ar fi avut loc în biroul acestuia de la facultate, iar cea de-a doua la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului.

Potrivit declarațiilor celor două studente, lectorul le-ar fi abordat după ce nu au promovat examenul din prima sesiune. Acestea au susținut, de asemenea, că ar putea exista și alte cazuri similare în cadrul facultății.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DOCUMENTRomânia aduce în dezbatere avertismentele Clubului de la Roma. „Constelații ale speranței”, o carte-eveniment despre riscul de colaps al civilizației și viitorul omenirii, lansată la București
15:49
România aduce în dezbatere avertismentele Clubului de la Roma. „Constelații ale speranței”, o carte-eveniment despre riscul de colaps al civilizației și viitorul omenirii, lansată la București
INCIDENTUn muncitor român de 34 de ani a murit în Italia, după ce ar fi fost intoxicat cu vapori toxici pe un șantier naval. Alți 3 angajați au ajuns la spital
15:44
Un muncitor român de 34 de ani a murit în Italia, după ce ar fi fost intoxicat cu vapori toxici pe un șantier naval. Alți 3 angajați au ajuns la spital
METEOVortexul polar schimbă vremea în Europa. Unde sunt prognozate episoade neobișnuite de ger și ninsori abundente
15:37
Vortexul polar schimbă vremea în Europa. Unde sunt prognozate episoade neobișnuite de ger și ninsori abundente
NEWS ALERTAdjunctul șefului Poliției din Râmnicu Vâlcea a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi luat 5.000 de euro șpagă de la un șofer care conducea, fără permis, o mașină neînmatriculată
15:15
Adjunctul șefului Poliției din Râmnicu Vâlcea a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi luat 5.000 de euro șpagă de la un șofer care conducea, fără permis, o mașină neînmatriculată
REACȚIEFostul președinte, Igor Dodon, susține că zeci de moldoveni vor să renunțe la cetățenie de teama mobilizării. Guvernul pregătește noi reguli pentru situații de război
15:01
Fostul președinte, Igor Dodon, susține că zeci de moldoveni vor să renunțe la cetățenie de teama mobilizării. Guvernul pregătește noi reguli pentru situații de război
CONTROVERSĂIonuț Stroe, deputatul PNL fotografiat la manichiură, se încurcă în minciuni. Își schimbă declarațiile de la o zi la alta și se contrazice singur în ceea ce privește orele la care ar fi ajuns în Parlament. Amenință în continuare presa și susține că este victima unui linșaj mediatic. Gândul a pus cap la cap declarațiile și demontează minciunile deputatului
14:55
Ionuț Stroe, deputatul PNL fotografiat la manichiură, se încurcă în minciuni. Își schimbă declarațiile de la o zi la alta și se contrazice singur în ceea ce privește orele la care ar fi ajuns în Parlament. Amenință în continuare presa și susține că este victima unui linșaj mediatic. Gândul a pus cap la cap declarațiile și demontează minciunile deputatului
Mediafax
Chiria și transportul, mai ieftine pentru tinerii salariați! Ce beneficii propune un proiect de lege
Digi24
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Mediafax
Un primar din Neamț, sub control judiciar după ce ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă
Click
„Mi se oferea cocaină când aveam 11 ani”. Mărturia șocantă a unei actrițe care a cunoscut celebritatea de mică
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Sanda Nicola? După ani de Belgia, s-a întors în România și a venit momentul confesiunilor. Ce a povestit despre ea și soț ACUM: ”Eu nu știam că sunt bolnavă și mă îndrept spre un cancer de col. 20 de ani mai târziu...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un studiu dezvăluie tendințe îngrijorătoare în ceea ce privește sănătatea mintală la nivel global
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
FLASH NEWSVal de alerte pe aeroporturile din Europa. 25 de aeronave au fost vizate de amenințări cu bombă în decurs de o săptămână. Ce avertizează experții
15:42
Val de alerte pe aeroporturile din Europa. 25 de aeronave au fost vizate de amenințări cu bombă în decurs de o săptămână. Ce avertizează experții
CONTROVERSĂZelenski declară că Elon Musk „nu are dreptul” să influențeze alegerile din Ucraina și Germania
15:27
Zelenski declară că Elon Musk „nu are dreptul” să influențeze alegerile din Ucraina și Germania
MUNCĂRămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani
15:24
Rămasă șomeră la 58 de ani, Maria din Sinaia a fost nevoită să se reorienteze. Ce face acum pentru bani
MILITARPoliția din Ucraina anunță că numărul morților de la centrele de ajutor bombardate de Rusia a crescut la 42
15:13
Poliția din Ucraina anunță că numărul morților de la centrele de ajutor bombardate de Rusia a crescut la 42
FLASH NEWS„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 05 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Severin analizează efectele votului din SUA și explică în ce mod se va schimba poziția americanilor față de Ucraina. Este posibilă debarcarea lui Donald Trump? Răspunsul îl vom avea de la fostul ministru de Externe.
14:54
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 05 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Adrian Severin analizează efectele votului din SUA și explică în ce mod se va schimba poziția americanilor față de Ucraina. Este posibilă debarcarea lui Donald Trump? Răspunsul îl vom avea de la fostul ministru de Externe.
INFRASTRUCTURĂCristian Pistol anunță că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din autostrada A0 au ajuns la 85%. Când va fi deschis drumul
14:50
Cristian Pistol anunță că lucrările pe ultimul lot aflat în construcție din autostrada A0 au ajuns la 85%. Când va fi deschis drumul

Cele mai noi

Trimite acest link pe