Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis destituirea fiului său, Alexandru Toader, din funcția didactică. Acesta este cercetat într-un dosar penal pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Într-o postare pe Facebook, Tudorel Toader a atras atenția asupra posibilității de contestare a hotărârii Comisiei de Etică. Potrivit acestuia, decizia poate fi atacată în termen de 30 de zile la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, iar hotărârea acestei instituții poate ajunge, la rândul ei, în instanță.

„În termen de 30 de zile poate fi contestată la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, hotărâre care, la rândul său, poate fi atacată în instanța de judecată, fond și cale de atac”, a transmis fostul ministru.

Acesta a mai precizat că hotărârea UAIC a venit după aproximativ un an de cercetări și a fost comunicată chiar după încheierea dezbaterilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde fiul său a contestat măsura arestării preventive. La acel moment, instanța nu publicase încă soluția pe site-ul oficial. Tudorel Toader a transmis că există mai multe aspecte care necesită clarificări și a invocat necesitatea unui tratament egal în situații similare, precum și respectarea prezumției de nevinovăție.

„Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situații similare este întotdeauna dezirabil și că trebuie lăsată instanța de judecată să decidă, cu respectarea prezumției de nevinovăție”, a scris acesta.

Fostul ministru a mai menționat că Alexandru Toader nu a contestat hotărârea Consiliului Facultății de Drept prin care s-a dispus suspendarea activității sale didactice până la finalizarea procesului penal.

De ce a decis UAIC destituirea lui Alexandru Toader

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis destituirea lectorului universitar Alexandru Toader după ce a constatat încălcări ale normelor de etică și deontologie academică.

Potrivit reprezentanților instituției, abaterile au fost raportate la prevederile Legii nr. 199/2023 și ale Codului de etică al universității, adoptat la 23 mai 2019. Printre faptele reținute de Comisia de Etică se numără folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării studenților de acordarea unor favoruri sexuale.

„Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, a săvârșit abaterile de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, și anume folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”, au transmis reprezentanții universității.

Hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată în termen de 30 de zile.

ÎCCJ a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu

Pe plan penal, Alexandru Toader a obținut o schimbare a măsurii preventive. Inițial, acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, însă Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis marți contestația și a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile.

Decizia instanței supreme este definitivă.

Fiul fostului ministru este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Ancheta vizează acuzații potrivit cărora acesta ar fi hărțuit sexual două studente de la Facultatea de Drept din cadrul UAIC.

Una dintre tinere a relatat presei că ar fi întreținut relații sexuale cu lectorul în două ocazii. Prima întâlnire ar fi avut loc în biroul acestuia de la facultate, iar cea de-a doua la notariatul pe care îl deține în centrul Iașiului.

Potrivit declarațiilor celor două studente, lectorul le-ar fi abordat după ce nu au promovat examenul din prima sesiune. Acestea au susținut, de asemenea, că ar putea exista și alte cazuri similare în cadrul facultății.