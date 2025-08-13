Prima pagină » Actualitate » Alfred Simonis îl pune la punct pe George Simion, după propunerea unei alianțe PSD cu Georgescu, premier: „Nu poate vorbi în numele poporului”

Ruxandra Radulescu
13 aug. 2025, 17:03, Actualitate
Alfred Simonis a reacționat la declarațiile lui George Simion, care a precizat că „PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare cu prim-ministru Călin Georgescu”. Simonis a precizat că liderul AUR „nu poate vorbi în numele poporului”. 

Alfred Simonis  a precizat, referitor la afirmațiile de marți seară ale liderului AUR, George Simion, că „poporul s-a exprimat la vot”, fapt care „s-a văzut la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în defavoarea lui Nicuşor Dan”.

”Domnul Simion nu poate vorbi în numele poporului în niciun fel. S-a văzut asta şi la alegerile pe care le-a pierdut cu diferenţă imensă în favoarea lui Nicuşor Dan. Poporul s-a exprimat la vot, prin urmare, nu ascultăm recomandări de la nimeni. PSD este un partid care a rămas permanent conectat la nevoile românilor. S-a văzut şi asta la vot.

Iertaţi-mă, am câştigat alegerile parlamentare, nu pe cele prezenţiale, dar cele unde a candidat partidul au fost câştigate de către noi. Am pierdut cele unde au candidat nişte reprezentanţi ai partidului. Nu sunt atent la ce spun domnul Simior, cu alte cuvinte”, a declarat miercuri, Alfred Simonis, după ce a fost întrebat ce crede despre declaraţia liderului AUR, George Simion.

Alfred Simonis: „Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintaşii unui partid sau ai altuia”

„Suntem într-o fază în care toată lumea are senzaţia că trebuie să decontăm noi toate măsurile luate de 30 de ani. Ştiu că ne place să credem că am fost 35 de ani la guvernare. Nu e adevărat, e fals (…) Eu am 39-40 de ani de viaţă.

Nu pot deconta eu ce-au făcut acum 35 de ani înaintaşii unui partid sau ai altuia. Eu pot să vă spun ca persoană că îmi doresc reforme pe care le-am implementat la Consiliul Judeţean cu succes fără să creez taxe, fără să angajăm sinecurişti în paralel pe alte structuri şi fărã să fac doar de imagine cum se pare că se întâmplă în această perioadă”, a mai declarat Simonis.

