Ce preț au cozonacii de Crăciun în marile cofetării. Prețurile au explodat în 2025, iar unul poate costa și 200 de lei

Sărbătorile de iarnă vin cu miros de cozonac cald, dar și cu prețuri pe măsură. În 2025, cozonacii de Crăciun din cofetăriile artizanale sau de lux nu mai sunt doar desertul tradițional al vremurilor bune, ci au devenit un produs de lux, iar pentru unii, prețul poate urca la sute de lai pe bucată.

Prețurile cozonacilor din marile cofetării

La Cofetăria Alice, cozonacul cu nucă și cacao are prețul de 110 lei/buc, în vreme ce varianta „de post” sau cu rahat costă la fel — 110 lei.

La Mara Mura, oferta pentru Crăciun arată astfel: cozonac clasic de 1,3 kg — 175 lei, iar unul cu ciocolată, de 1,4 kg — 195 lei.

La cofetăria Casa Capșa, prețul unui cozonac variază între 198 de lei și 235 lei, în funcție de tipul ales.

Pe lângă cele menționate, există și cofetării care merg mai departe. În ofertele unor cofetării de lux, un cozonac cu umpluturi speciale, fistic sau glazuri sofisticate poate ajunge și la 210 lei pentru aproximativ 1,2 kg. Asta face ca un cozonac mare, festiv, să coste cât un bruch de sărbătoare pentru întreaga familie.

Ce determină prețul ridicat

Mai mulți factori explică de ce cozonacul poate ajunge la 200 lei:

Greutatea și dimensiunea — cozonacii de 1,2–1,4 kg, destinați meselor de sărbătoare, costă semnificativ mai mult decât cei clasici de 1 kg sau 800 g.

Ingredientele premium — nucă, cacao, rahat, ciocolată, fistic sau crema de lux scumpesc substanțial produsul.

Producția artizanală — munca manuală, ingredientele naturale și rețetele tradiționale ridică costul față de produsele de serie.

Ambalajul festiv și livrarea — ambalajele speciale, cutiile cadou sau livrarea la domiciliu adaugă la prețul final.

Ce alternative există

Dacă vrei gustul de cozonac tradițional, dar fără prețul „de lux”, poți opta pentru:

variantele standard, de 800 g – 1 kg, cu prețuri între 40 și 60 lei — perfecte pentru consum la familie;

cozonaci de casă sau de la brutării locale — uneori mai buni ca preț și cu mai multă „inimă și poveste”;

varianta DIY: ingredientele necesare pentru un cozonac de casă costă adesea 40–50 lei — dar presupune timp și muncă.

