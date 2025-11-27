Prima pagină » Actualitate » Ce preț au cozonacii de Crăciun în marile cofetării. Prețurile au explodat în 2025, iar unul poate costa și 200 de lei

Ce preț au cozonacii de Crăciun în marile cofetării. Prețurile au explodat în 2025, iar unul poate costa și 200 de lei

27 nov. 2025, 16:05, Actualitate
Ce preț au cozonacii de Crăciun în marile cofetării. Prețurile au explodat în 2025, iar unul poate costa și 200 de lei
Românii nu își mai permit să cumpere cozonac ca pe vremuri. Producătorii se tem că vor rămâne cu marfă nevândută

Sărbătorile de iarnă vin cu miros de cozonac cald, dar și cu prețuri pe măsură. În 2025, cozonacii de Crăciun din cofetăriile artizanale sau de lux nu mai sunt doar desertul tradițional al vremurilor bune, ci au devenit un produs de lux, iar pentru unii, prețul poate urca la sute de lai pe bucată.

Prețurile cozonacilor din marile cofetării

La Cofetăria Alice, cozonacul cu nucă și cacao are prețul de 110 lei/buc, în vreme ce varianta „de post” sau cu rahat costă la fel — 110 lei.

La Mara Mura, oferta pentru Crăciun arată astfel: cozonac clasic de 1,3 kg — 175 lei, iar unul cu ciocolată, de 1,4 kg — 195 lei.

La cofetăria Casa Capșa, prețul unui cozonac variază între 198 de lei și 235 lei, în funcție de tipul ales.

Pe lângă cele menționate, există și cofetării care merg mai departe. În ofertele unor cofetării de lux, un cozonac cu umpluturi speciale, fistic sau glazuri sofisticate poate ajunge și la 210 lei pentru aproximativ 1,2 kg. Asta face ca un cozonac mare, festiv, să coste cât un bruch de sărbătoare pentru întreaga familie.

Ce determină prețul ridicat

Mai mulți factori explică de ce cozonacul poate ajunge la 200 lei:

  • Greutatea și dimensiunea — cozonacii de 1,2–1,4 kg, destinați meselor de sărbătoare, costă semnificativ mai mult decât cei clasici de 1 kg sau 800 g.
  • Ingredientele premium — nucă, cacao, rahat, ciocolată, fistic sau crema de lux scumpesc substanțial produsul.
  • Producția artizanală — munca manuală, ingredientele naturale și rețetele tradiționale ridică costul față de produsele de serie.
  • Ambalajul festiv și livrarea — ambalajele speciale, cutiile cadou sau livrarea la domiciliu adaugă la prețul final.

Ce alternative există

Dacă vrei gustul de cozonac tradițional, dar fără prețul „de lux”, poți opta pentru:

  • variantele standard, de 800 g – 1 kg, cu prețuri între 40 și 60 lei — perfecte pentru consum la familie;
  • cozonaci de casă sau de la brutării locale — uneori mai buni ca preț și cu mai multă „inimă și poveste”;
  • varianta DIY: ingredientele necesare pentru un cozonac de casă costă adesea 40–50 lei — dar presupune timp și muncă.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ 🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
15:51
🚨 Declarația lui Putin care dă fiori reci: „Suntem pregătiți să luptăm până la ultimul ucrainean”. Liderul rus spune că e gata să dea în scris că nu atacă Europa și pune condiții pentru oprirea războiului din Ucraina
CRĂCIUN Se deschid Târgurile de Crăciun în București. Când va fi luminată și împodobită Capitala
15:48
Se deschid Târgurile de Crăciun în București. Când va fi luminată și împodobită Capitala
HOROSCOP Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
15:16
Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care se reinventează pe final de an, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
DEZVĂLUIRI Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia: pregătește un plan de transfer a 800.000 de soldați NATO în Est
14:54
Germania are un plan secret pentru războiul cu Rusia: pregătește un plan de transfer a 800.000 de soldați NATO în Est
ADMINISTRAȚIE Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
14:51
Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
EVENIMENT David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025
14:40
David Popovici a fost desemnat „Sportivul Anului” la Gala Mari Sportivi ProSport 2025
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O nouă metodă științifică ar putea dezvălui ce s-a întâmplat înainte de Big Bang
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
16:49
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
SCANDAL Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
16:33
Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
EXCLUSIV România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei
16:15
România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei