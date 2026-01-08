Alimentul sănătos cu care ar trebui să înlocuim cartofii prăjiți, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Trei linguri de mămăligă înseamnă o felie de pâine. Vorbim despre amidon, care se absoarbe lent în sânge și este cea mai bună variantă de carbohidrați. Bunicii noștri mâncau zilnic mămăligă, iar făina o păstrau pentru pâine și cozonaci de sărbătoare. Mălaiul face parte din categoria glucidelor lente, conține amidon care se absoarbe treptat în sânge și ne ține de foame 3-4 ore, explică Mihaela Bilic.

Într-o farfurie ideală mămăliga ocupă 1/4 din suprafață și este garnitura perfectă pentru carne, pește, brânză sau ouă. Este o alternativă la pâine, paste făinoase, orez sau cartofi, nu are gluten și ne scapă de balonare, dar îngrașă la fel. O felie de mămăligă este echivalentă cu o felie de pâine și are 70-80cal. Dacă vorbim despre mămăligă caldă, socotiți 3 linguri pentru o felie.

La capitolul beneficii, porumbul conține mulți carotenoizi, de unde și culoarea galbenă. Acești pigmenți vegetali cu rol antioxidant sunt materie primă pentru sinteza vitaminei A. Mămăliga face bine la piele și la vedere, iar conținutul mare de fibre o recomandă pentru problemele de tranzit intestinal.