Alimentul sănătos cu care ar trebui să înlocuim cartofii prăjiți, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

08 ian. 2026, 16:14, Actualitate
Trei linguri de mămăligă înseamnă o felie de pâine. Vorbim despre amidon, care se absoarbe lent în sânge și este cea mai bună variantă de carbohidrați. Bunicii noștri mâncau zilnic mămăligă, iar făina o păstrau pentru pâine și cozonaci de sărbătoare. Mălaiul face parte din categoria glucidelor lente, conține amidon care se absoarbe treptat în sânge și ne ține de foame 3-4 ore, explică Mihaela Bilic.

Într-o farfurie ideală mămăliga ocupă 1/4 din suprafață și este garnitura perfectă pentru carne, pește, brânză sau ouă. Este o alternativă la pâine, paste făinoase, orez sau cartofi, nu are gluten și ne scapă de balonare, dar îngrașă la fel.

O felie de mămăligă este echivalentă cu o felie de pâine și are 70-80cal. Dacă vorbim despre mămăligă caldă, socotiți 3 linguri pentru o felie.

La capitolul beneficii, porumbul conține mulți carotenoizi, de unde și culoarea galbenă. Acești pigmenți vegetali cu rol antioxidant sunt materie primă pentru sinteza vitaminei A. Mămăliga face bine la piele și la vedere, iar conținutul mare de fibre o recomandă pentru problemele de tranzit intestinal.

În boabele de porumb există steroli vegetali, substanțe care au o structură similară cu colesterolul uman. Care e rolul lor? Blochează locul de absorbție pentru grăsimile alimentare, scad cantitatea de lipide care provine din dietă și reduc nivelul de colesterol din sânge.

Ce produse putem consuma

Tot mămăligă sunt și pufuleții și fulgii de porumb. Americanii i-au inventat pentru a determina populația să consume cereale încă de la micul dejun, obicei care a cucerit tot mapamondul.

Ca și pufuleții, au avantajul că sunt expandați, umflați cu aer, ocupă un volum mare și ne dau impresia că am mâncat mult. Mai nou, majoritatea fulgilor de porumb nu au adaos de zahăr, dar asta nu înseamnă că au puține calorii. Țineți cont că o porție de 30g, adică o ceașcă cu vârf, are 110cal.

Un alt produs savuros pe bază de porumb este mămăliga prăjită, adică chipsurile numite tortilla. Ca ingrediente avem mălai și ulei, fapt ce duce la creșterea valorii energetice: de la 370cal/100g pentru fulgii de mic dejun, la 480cal/100g pentru tortilla.

Porția corectă se micșorează la 25g, adică un pumn. Dincolo de siluetă, astfel de produse au un efect anti-stres: odată prin conținutul mare de glucide care calmează creierul, apoi datorită faptului că sunt crocante și le putem ronțăi.

Vremurile s-au schimbat, arta culinară a evoluat, iar mămăliga bunicilor noștri s-a reconfigurat. Dar nu cred că există vreun român care să nu iubească mămăliga cu brânză și smântână sau un bulz cu brânză rumenit la cuptor.

