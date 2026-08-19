Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, care în ultima perioadă a criticat în repetate rânduri conducerea Partidului Național Liberal și măsurile luate de premierul demis Ilie Bolojan, a preluat îndemnul lui Dominic Fritz și l-a transformat într-un apel pentru finanțarea Spitalului Pediatric Monobloc, aflat în construcție la Cluj.

Liderul USR, Dominic Fritz, a venit marţi cu un mesaj către susţinătorii săi, arătând că ţinta principală a execuţiei sale nu este el şi că rămâne cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îşi aplece în faţa acestor borfaşi. El i-a cheamat pe oameni să-și manifeste nemulțumirea față de actualul sistem inclusiv în stradă, dacă e nevoie. Cel care a preluat „ștafeta” de la Fritz e liberalul Alin Tișe, șeful CJ Cluj. Tișe îi cheamă și el la protest pe oameni, însă pentru finanțarea Spitalului Pediatric Monobloc, aflat în construcție la Cluj.

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Alin Tișe: „Toată lumea la protest!”

„Dl.Fritz m-a chemat la protest, într-un mesaj pe fb: «dacă susții statul de drept și democrația, vino la protest!»

Eu spun asta de peste 100 de zile: cu un guvern amputat, fără putere deplină, și cu instituțiile statului blocate aproape total, România este, în prezent, într-un dezastru absolut.

Alocările de bani de la buget se fac pe criterii politice. România a preferat să piardă bani din PNRR pentru sănătate, în loc să finanțeze Spitalul Regional de Copii Monobloc, aflat în construcție la Cluj.

Dacă sănătatea copiilor nu ține de statul de drept și de democrația unei țări, atunci nu mai contează nimic în România.

Deci, toată lumea la protest!

Spitalul de Copii din Cluj trebuie finanțat!”, transmite Alin Tișe, miercuri, pe Facebook.

Susţinătorii lui Dominic Fritz ies în stradă

Odată ce magistraţii Curţii Constituţionale au decis, luni, că amendamentul cu privire la conflictul de interese din noua Lege ANI este constituţional, primarul Timişoarei, Dominic Fritz, ar trebui să părăsească funcţia la 30 de zile de la promulgarea textului de lege. (Mai multe detalii AICI)

Prin urmare, Federația Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timişoara pregătesc un miting de susţinere pentru Dominic Fritz, miercuri, 19 august, de la ora 19.00, în Piaţa Operei din Timişoara.

Ce a zis Fritz

„Am un mesaj foarte personal pentru tine. În primul rând vă mulţumesc pentru mii şi mii de mesaje de susţinere pe care mi le-aţi trimis. Sunt şi eu doar un om, aşa că zic sincer că a contat şi contează solidaritatea voastră şi empatia voastră. Dar în acelaşi timp, e important să înţelegem că revolta voastră nu e despre mine, ci despre ceva mult mai mare. E despre demnitatea timişorenilor, despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, ce ne afectează viaţa tuturor în România”, a transmis Dominic Fritz într-un mesaj video pe Facebook.