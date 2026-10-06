Sorin Grindeanu anunță că PSD va discuta cu premierul desemnat, Luca Niculescu: „Am cerut mandat larg de negociere pentru a-l asculta”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la finalul şedinţei conducerii PSD, că le-a cerut colegilor un mandat de negociere, pentru a-l asculta pe premierul desemnat, Luca Niculescu. Grindeanu a subliniat că PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construţie politică fără fundamente solide şi a adăugat că trebuie să vadă viziunea economică şi socială a lui Niculescu şi dacă e compatibilă cu programul de guvernare al PSD.

Ce au decis social-democrații la consultări

„Toţi colegii şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că prşedintele în loc să încredinţele mandatul de premier PSD a continuat să fac experimente politice”, a spus Sorin Grindeanu, la finalul şedinţei PSD.

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Președintele social-democrat a adăugat că sunt șapte ani de când dreapta este la putere necâştigând nici măcar un rând de alegeri în România, şi în toată acestă perioadă, s-a ajuns ca după această perioadă aproape 90% dintre români să spună că ţara merge într-o direcţie greşiţă. „Niciun român nu uită că sub mandatul lui Ilie Bolojan economia a fost distrusă, puterea de cumpărare s-a prăbuşit”, a precizat el.

Sorin Grindeanu a subliniat că, legat de premierul desemnat Luca Niculescu, din interacţiunile pe care le-a avut cu acesta, nu are decât cuvinte apreciative.

„Este o persoană echilbrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile precum OCDE. Doar că nu este suficient.

Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare.

Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD.

Aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu de câte ministere are un partid sau altul. Decidenții să se gândească la români și la nevoile presante ale lor.

Mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a avut o primă reacție publică luni seara, după desemnarea lui Luca Niculescu. Dincolo de declarațiile politice, liderul PSD nu a respins din start varianta unui Guvern condus de Niculescu, dar a spus că, în cazul în care acesta va continua politicile lui Ilie Bolojan, singura variantă rămasă ar fi organizarea alegerilor anticipate.