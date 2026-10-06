Prima pagină » Știri externe » Noi arestări în Marea Britanie în legătură cu atentatul terorist de la baza aeriană RAF Fairford. O a șaptea persoană a fost reținută

Noi arestări în Marea Britanie în legătură cu atentatul terorist de la baza aeriană RAF Fairford. O a șaptea persoană a fost reținută

Noi arestări în Marea Britanie în legătură cu atentatul terorist de la baza aeriană RAF Fairford. O a șaptea persoană a fost reținută
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Poliția antiteroristă din Marea Britanie a făcut a șaptea arestare în cazul complotului terorist de lângă baza aeriană RAF Fairford din 27 septembrie. Bărbatul în vârstă de 22 de ani, cetățean britanic, a fost arestat de autorități la Westminster sub suspiciunea de pregătire a unor acte teroriste, relatează Sky News.

Anterior, șase bărbați în vârstă de 20 de ani, dintre care cinci arestați duminică, 27 septembrie, iar unul joi, 1 octombrie, au fost eliberați pe cauțiune de poliție.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cu o zi înainte de arestarea celei de-a șasea persoane, care are dublă cetățenie, britanică și iraniană, prim-ministrul Marii Britanii Andy Burnham a precizat că există „indicii puternice” că Iranul a jucat un rol cheie în acest incident, dar nu a oferit mai multe detalii în acest sens. În replică, ambasada Iranului la Londra a emis o declarație prin care a respins categoric orice implicare. Diplomații iranieni au condamnat ceea ce au numit „speculații nefondate și răuvoitoare” apărute în presă și în discursul politic britanic.

În dimineața zilei de 27 septembrie, poliția a fost alertată în legătură cu trei vehicule suspecte în apropierea bazei aeriene din Gloucestershire, utilizată în mod curent de forțele aeriene ale Statelor Unite. Deși nu au fost descoperite dispozitive explozive improvizate, anchetatorii au găsit benzină în cantități mari în aceste mașini.

Șeful poliției antitero din Marea Britanie, care coordonează această anchetă, Vicki Evans, a precizat că ancheta „rămâne activă, iar echipele noastre de specialiști continuă să urmărească mai multe direcții de anchetă cu privire la circumstanțele evenimentelor din apropierea RAF Fairford”.

„Suntem pe deplin conștienți de interesul public față de această anchetă și lucrăm non-stop și într-un ritm rapid pentru a identifica motivația din spatele evenimentelor din Gloucestershire. Ne menținem hotărârea de a investiga toate unghiurile posibile”, a precizat Evans.

RAF Fairford a fost folosită activ de bombardierele americane în cadrul operațiunii împotriva Iranului în această primăvară. Recent, oficiali americani au precizat că Statele Unite și-au retras o parte din bombardierele strategice din cauza unei amenințări raportate cu un posibil atac cu drone iraniene asupra bazei. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că avioanele au fost redistribuite „din prea multă prudență, încercând să-i protejăm pe soldații noștri”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Premieră istorică în Germania: Un politician din partidul AfD a fost ales președinte al Parlamentului regional. Cine este și cum s-a ajuns la această numire
17:28
Premieră istorică în Germania: Un politician din partidul AfD a fost ales președinte al Parlamentului regional. Cine este și cum s-a ajuns la această numire
MILITAR Anunțul făcut de Marco Rubio despre viitorul Ucrainei în NATO: „Ne concentrăm pe încheierea conflictului, aderarea nu este pe masă”
17:23
Anunțul făcut de Marco Rubio despre viitorul Ucrainei în NATO: „Ne concentrăm pe încheierea conflictului, aderarea nu este pe masă”
FLASH NEWS 🚨 Protestele din Franța intră într-o nouă fază: Sute de mii de elevi de liceu, părinți, profesori și sindicaliști au ieșit în stradă, marți. Peste 800 licee au suspendat cursurile
16:45
🚨 Protestele din Franța intră într-o nouă fază: Sute de mii de elevi de liceu, părinți, profesori și sindicaliști au ieșit în stradă, marți. Peste 800 licee au suspendat cursurile
FLASH NEWS Marco Rubio îndeamnă Moscova să ofere mai multe informații despre alerta epidemiologică de ciumă din Rusia
16:38
Marco Rubio îndeamnă Moscova să ofere mai multe informații despre alerta epidemiologică de ciumă din Rusia
FLASH NEWS Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum
15:13
Bulgaria mobilizează elicoptere și avioane Su-25 în căutarea supraviețuitorilor navelor din Marea Neagră. Câte persoane au fost salvate până acum
FLASH NEWS Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
14:50
Reacția Ursulei von der Leyen, după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ce garanții le oferă europenilor președinta Comisiei Europene
Mediafax
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
Digi24
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
Cancan.ro
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
„Fascismul nu se învinge spunându-le oamenilor că sunt proști”. Gelu Duminică critică Biserica pentru lipsa unei reacții după „prohodul” lui CTP
Mediafax
CALCULEAZĂ câte voturi ar avea în Parlament noul PREMIER. Program INTERACTIV
Click
Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani
Digi24
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
Cancan.ro
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Ce se întâmplă doctore
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Descopera.ro
Copilul favorit și copilul defavorizat. Ce se întâmplă când părinții oferă iubire și sprijin în mod inegal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
FLASH NEWS Grindeanu explică de ce unii parlamentari PSD semnează pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre relația cu șeful statului
18:00
Grindeanu explică de ce unii parlamentari PSD semnează pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre relația cu șeful statului
FLASH NEWS Sorin Grindeanu prezintă „linia roșie” a PSD și susține că partidul nu va sprijini Guvernul Luca Niculescu dacă direcția de administrare a țării nu se va schimba
17:47
Sorin Grindeanu prezintă „linia roșie” a PSD și susține că partidul nu va sprijini Guvernul Luca Niculescu dacă direcția de administrare a țării nu se va schimba
INEDIT Craiovenii au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Care este tematica de anul acesta și când se deschide
17:41
Craiovenii au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Care este tematica de anul acesta și când se deschide
FLASH NEWS PNL şi USR au depus sesizare la CCR pe numirile făcute de PSD și AUR la conducerilor interimare ale Radioului și Televiziunii Publice
17:27
PNL şi USR au depus sesizare la CCR pe numirile făcute de PSD și AUR la conducerilor interimare ale Radioului și Televiziunii Publice
EXCLUSIV Culisele desemnării lui Luca Niculescu ca premier. Ponta: I-am spus, domnule președinte, aveți acolo în carnețel numele/De ce ai mai făcut consultări?
17:17
Culisele desemnării lui Luca Niculescu ca premier. Ponta: I-am spus, domnule președinte, aveți acolo în carnețel numele/De ce ai mai făcut consultări?
ACUZAȚII Șefii Poliției de Frontieră și Vămii Halmeu, reținuți de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile
16:44
Șefii Poliției de Frontieră și Vămii Halmeu, reținuți de DNA. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile

Cele mai noi

Trimite acest link pe