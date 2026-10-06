Poliția antiteroristă din Marea Britanie a făcut a șaptea arestare în cazul complotului terorist de lângă baza aeriană RAF Fairford din 27 septembrie. Bărbatul în vârstă de 22 de ani, cetățean britanic, a fost arestat de autorități la Westminster sub suspiciunea de pregătire a unor acte teroriste, relatează Sky News.

Anterior, șase bărbați în vârstă de 20 de ani, dintre care cinci arestați duminică, 27 septembrie, iar unul joi, 1 octombrie, au fost eliberați pe cauțiune de poliție.

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Cu o zi înainte de arestarea celei de-a șasea persoane, care are dublă cetățenie, britanică și iraniană, prim-ministrul Marii Britanii Andy Burnham a precizat că există „indicii puternice” că Iranul a jucat un rol cheie în acest incident, dar nu a oferit mai multe detalii în acest sens. În replică, ambasada Iranului la Londra a emis o declarație prin care a respins categoric orice implicare. Diplomații iranieni au condamnat ceea ce au numit „speculații nefondate și răuvoitoare” apărute în presă și în discursul politic britanic.

În dimineața zilei de 27 septembrie, poliția a fost alertată în legătură cu trei vehicule suspecte în apropierea bazei aeriene din Gloucestershire, utilizată în mod curent de forțele aeriene ale Statelor Unite. Deși nu au fost descoperite dispozitive explozive improvizate, anchetatorii au găsit benzină în cantități mari în aceste mașini.

Șeful poliției antitero din Marea Britanie, care coordonează această anchetă, Vicki Evans, a precizat că ancheta „rămâne activă, iar echipele noastre de specialiști continuă să urmărească mai multe direcții de anchetă cu privire la circumstanțele evenimentelor din apropierea RAF Fairford”.

„Suntem pe deplin conștienți de interesul public față de această anchetă și lucrăm non-stop și într-un ritm rapid pentru a identifica motivația din spatele evenimentelor din Gloucestershire. Ne menținem hotărârea de a investiga toate unghiurile posibile”, a precizat Evans.

RAF Fairford a fost folosită activ de bombardierele americane în cadrul operațiunii împotriva Iranului în această primăvară. Recent, oficiali americani au precizat că Statele Unite și-au retras o parte din bombardierele strategice din cauza unei amenințări raportate cu un posibil atac cu drone iraniene asupra bazei. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că avioanele au fost redistribuite „din prea multă prudență, încercând să-i protejăm pe soldații noștri”.