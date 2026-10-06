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Nicușor Dan a participat la o nouă reuniune a Grupului „Prietenii Competitivității”. Ce au discutat liderii din 19 state membre UE

Nicușor Dan a participat la o nouă reuniune a Grupului „Prietenii Competitivității”. Ce au discutat liderii din 19 state membre UE
Nicușor Dan | Foto - Mediafax
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Nicușor Dan a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook după participarea, în format videoconferință, la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre ale UE. Președintele României a menționat că au fost abordate subiecte privind prețurile la energie, creșterea competitivității, comerțul internațional, precum și simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene.

Președintele României a participarea, în format videoconferință, la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”

Am participat astăzi la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare.
Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene”, a scris președintele României.

Președintele a menționat că statele membre ale Grupului susțin necesitatea unor măsuri urgente pentru reducerea prețurilor la energie și că România este, la rândul său, în favoarea unor soluții realiste.

”Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator.
România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea”, a scris președintele.
Nicușor Dan a punctat că în privința simplificării legislației și reducerea irocrației, se va pune accent pe accelerarea implementării măsurilor necesare pentru crearea unei piețe ”europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc”.
”Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.
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